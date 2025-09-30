Tras freno en tasas del Banrep, ¿cuál es la mejor opción entre invertir o ahorrar?

Imagen de referencia. Foto: El Espectador

El Banco de la República decidió no mover ficha: la tasa de referencia se mantiene en 9,25 %. A primera vista puede sonar técnico, pero esa cifra tiene impacto directo en algo tan cotidiano como cuánto nos pagan por un CDT o cuánto cuesta endeudarse para comprar una casa.

Durante meses, el Emisor había iniciado un camino de recortes. Sin embargo, la inflación que repuntó, la incertidumbre fiscal (alimentada por una posible nueva reforma tributaria) y el efecto del aumento del salario mínimo (que presiona los precios) obligaron a pisar el freno. Mientras la Reserva Federal en EE. UU. recortó sus tasas para impulsar el empleo, Colombia optó por la prudencia.

“Aunque hay espacio para seguir recortando, los factores internos pesan más que las señales externas”, señaló el analista económico de MejorCDT.

La tasa de referencia es, en pocas palabras, el precio al que el Banco de la República le presta dinero a los bancos. Si ese precio baja, a los bancos les resulta más barato conseguir recursos y, en teoría, deberían prestarle más barato a las personas y empresas. Pero también implica que ellos ya no necesitan ofrecer intereses tan altos para atraer nuestro ahorro.

Ahorro: menos rentabilidad en cuentas, más competencia digital

El freno en la tasa de referencia golpea primero a las cuentas de ahorro. Muchas que hace un año ofrecían rendimientos de dos dígitos hoy rondan entre el 8 % y el 12 %. Sin embargo, en medio de esa caída, las llamadas cuentas de ahorro de alto rendimiento (es decir, aquellas que pagan intereses por encima del promedio bancario y que suelen operar de manera digital) han ganado espacio.

Ventaja : permiten disponer del dinero en cualquier momento sin perder intereses.

Desventaja: sus tasas son variables y pueden bajar rápido si el Banrep reduce de nuevo la suya.

En otras palabras: son útiles para quienes quieren liquidez inmediata, pero no son la mejor opción para quien busca asegurar un rendimiento fijo a mediano plazo, o quienes, en dado, para quienes tienen un perfil de riesgo más alto.

Inversión: los CDT resisten

Al otro extremo están los Certificados de Depósito a Término (CDT), que siguen siendo la opción más sólida para quienes pueden inmovilizar el dinero unos meses. A diferencia de las cuentas, los CDT se ajustan lentamente y todavía ofrecen rendimientos que superan el 10 % anual en algunos bancos.

Dicho de otro modo: si hoy alguien deposita $10 millones en un CDT de un año al 10 %, al cabo de ese periodo recibiría un millón adicional. Eso sin contar que la inflación, aunque repuntó, se mantiene en la mitad de esa cifra.

Un contraste evidente

Una cuenta de ahorro de alto rendimiento puede dar flexibilidad, pero sus intereses bajan con rapidez. Un CDT exige dejar quieta la plata, pero asegura que la tasa pactada no cambia durante el plazo.

Ahora, antes de lanzarse al CDT, conozca dos claves antes de hacerlo:

Revisar los plazos . No siempre la tasa más alta es la mejor. Algunos bancos premian el corto plazo, otros el largo. Conviene calcular qué tanto tiempo puede inmovilizarse el dinero sin afectar el bolsillo.

Comparar entre bancos. Hoy más de 25 entidades ofrecen CDT en Colombia y las diferencias pueden ser significativas.

Según el portal especializado MejorCDT, estas son las tasas más competitivas en octubre:

1 año (360 días): 10,61 % E.A.

9 meses (270 días): 10 % E.A.

6 meses (180 días): 10 % E.A.

3 meses (90 días): 9,86 % E.A.

El Banrep manda un mensaje de calma en medio de la tormenta, pero para los hogares la pregunta sigue abierta: ¿ahorrar o invertir? Las cuentas de alto rendimiento ofrecen liquidez y acceso inmediato, aunque con intereses que pueden diluirse. Los CDT, en cambio, siguen siendo la apuesta más segura para blindar el dinero frente a la inflación, al menos mientras duren los dos dígitos.

