 

Publicidad

Trump anuncia un acuerdo con Putin para aumentar el suministro de diésel

La medida busca mitigar los costos de energía en Estados Unidos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Agencia AFP
WASHINGTON (United States), 09/10/2026.- US President Donald Trump gestures during a Columbus Day event in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 09 October 2026. Columbus Day, a US federal holiday, is observed on the second Monday in October and falls on 12 October in 2026. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
La entrega de diésel ruso tras noviembre aumentará a un millón de toneladas, añadió Trump.
Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que el líder ruso, Vladimir Putin, ha aceptado suministrar una importante cantidad de diésel al mercado estadounidense y a todo el mundo, para enfrentar el aumento del coste de la energía.

"Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global, y otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre", dijo Trump en las redes sociales tras sus conversaciones con Putin.

Para ello, el Departamento del Tesoro informó que iba a emitir una licencia temporal para que el diésel ruso pueda llegar a los mercados globales.

La entrega de diésel ruso tras noviembre aumentará a un millón de toneladas, añadió Trump.

Rusia ha sido objeto de oleadas de sanciones por parte de Estados Unidos y sus socios desde su invasión de la vecina Ucrania en 2022.

Le puede interesar

Pero este año, tras el inicio de la guerra contra Irán, Estados Unidos ha levantado temporalmente ciertas sanciones.

"Bajar los precios para los estadounidenses, especialmente nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros, es mi máxima prioridad", explicó el líder estadounidense.

El anuncio de Trump coincide con la presencia de funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos en Miami para mantener reuniones sobre la invasión rusa de Ucrania.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Agencia AFP

Conoce más

Temas recomendados:

Acuerdo comercial

Combustible

diésel

Donald Trump

Economía

Noticias económicas

Petróleo

Rusia
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido