Para ello, el Departamento del Tesoro informó que iba a…

"Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global, y otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre", dijo Trump en las redes sociales tras sus conversaciones con Putin.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que el líder ruso, Vladimir Putin, ha aceptado suministrar una importante cantidad de diésel al mercado estadounidense y a todo el mundo, para enfrentar el aumento del coste de la energía.

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Trump anuncia un acuerdo con Putin para aumentar el suministro de diésel

Para ello, el Departamento del Tesoro informó que iba a emitir una licencia temporal para que el diésel ruso pueda llegar a los mercados globales.

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La entrega de diésel ruso tras noviembre aumentará a un millón de toneladas, añadió Trump.

Rusia ha sido objeto de oleadas de sanciones por parte de Estados Unidos y sus socios desde su invasión de la vecina Ucrania en 2022.

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Pero este año, tras el inicio de la guerra contra Irán, Estados Unidos ha levantado temporalmente ciertas sanciones.

"Bajar los precios para los estadounidenses, especialmente nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros, es mi máxima prioridad", explicó el líder estadounidense.

El anuncio de Trump coincide con la presencia de funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos en Miami para mantener reuniones sobre la invasión rusa de Ucrania.

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