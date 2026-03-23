Las acciones suben y el petróleo baja tras el tono más conciliador de Trump hacia Irán

Las bolsas suben a medida que baja el precio del petróleo. Foto: Photographer: Michael Nagle/Bloo - Michael Nagle

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La posibilidad de una distensión en el conflicto de Oriente Medio se dejó sentir en los mercados: el petróleo bajó y las acciones subieron después de que el presidente Donald Trump anunciara que pospondría los ataques contra las infraestructuras energéticas iraníes tras lo que calificó de conversaciones productivas para poner fin a las hostilidades.

Aunque el Brent recortó sus pérdidas al negar Irán las conversaciones, aun así cayó 12 % hasta situarse en torno a los 99 dólares. El S&P 500 subió n 1,7 %. Los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar retrocedieron, y los operadores se retractaron de algunas de sus apuestas más agresivas sobre la Reserva Federal, descontando una relajación de unos pocos puntos básicos este año.

“El mercado se despertó con unas noticias potencialmente buenas”, afirmó Chris Larkin, de E*Trade (perteneciente a Morgan Stanley). “Pero para que cualquier repunte de alivio tenga continuidad, probablemente se necesitarán avances tangibles en el frente geopolítico. Seguimos viviendo en un mercado impulsado por los titulares”.

El cambio de rumbo se produjo después de que Trump diera a Irán de plazo hasta el lunes por la noche, hora de Nueva York, para reabrir el estrecho de Ormuz. El presidente de EE. UU. dijo que ofrecía un respiro de cinco días, apuntando a nuevas conversaciones con Teherán que, en su opinión, podrían negociar un acuerdo que resolviera el conflicto.

“Solo quiero tener todo el petróleo posible en el sistema”, dijo Trump, añadiendo que los precios «caerán en picado» una vez que se alcance un acuerdo.

El cambio repentino pilló desprevenidos a los operadores. Apenas había indicios de avances diplomáticos antes de la publicación del presidente estadounidense.

Trump afirmó que una “figura de alto rango” representa a Irán en las conversaciones, pero que no se trata del líder supremo Mojtaba Jamenei. También sugirió que EE. UU. e Irán podrían controlar conjuntamente el estrecho de Ormuz, añadiendo que esta vía marítima clave podría abrirse muy pronto “si funciona”.

“Aunque este cambio en la retórica es un avance alentador, creemos que el indicio más claro de una distensión significativa será si se recupera el flujo de petróleo crudo a través del estrecho de Ormuz”, afirmó Brock Weimer, de Edward Jones.

La reacción positiva de las acciones ante el aplazamiento de los ataques no fue sorprendente, dado lo “sobrevendido” que estaba el mercado, según Jay Woods, de Freedom Capital Markets.

“Las condiciones para un repunte son muy favorables —si las tensiones geopolíticas se alivian—, teniendo en cuenta una de las mayores posiciones cortas en acciones estadounidenses que jamás hayamos visto", afirmó Scott Rubner, de Citadel Securities.

Al inicio del lunes, más del 50 % de las acciones del S&P 500 estaban “sobrevendidas”, frente a solo 5,4 % que se encontraban “sobrecompradas”, según Bespoke Investment Group. La última vez que vimos lecturas tan extremas fue en abril, durante la crisis arancelaria.

“Es imposible saber si esto indica un progreso genuino hacia una salida de la guerra, o si Trump está dando bandazos para ganar tiempo y evitar que el petróleo se dispare hacia los 150 dólares”, afirmó Krishna Guha, de Evercore. “No obstante, debería ofrecer al menos un breve respiro en los tipos de interés, y posiblemente algo más”.

Aunque no es difícil imaginar un escenario sin recortes por parte de la Fed en 2026, Guha afirma que sigue apostando por que los recortes son mucho más probables que una subida.

Noticias destacadas del mundo empresarial:

Apple Inc. ha anunciado sus planes de celebrar su Conferencia Mundial de Desarrolladores anual del 8 al 12 de junio, fecha en la que la empresa tiene previsto presentar un conjunto de funciones de inteligencia artificial que podrían marcar un antes y un después.

Los bancos, encabezados por JPMorgan Chase & Co., han puesto en marcha una venta de bonos basura por valor de USD 8.000 millones para financiar la adquisición apalancada récord de Electronic Arts Inc., modificando una vez más la composición de la deuda de la operación para adaptarse a las fluctuaciones en el apetito de riesgo.

DraftKings Inc. y Flutter Entertainment Plc subieron después de que el Wall Street Journal informara de que los senadores estadounidenses están dispuestos a presentar una legislación bipartidista para prohibir las apuestas deportivas en los mercados de predicción.

El inversor activista Elliott Investment Management ha realizado una inversión multimillonaria en Synopsys Inc. y planea impulsar cambios, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.

“El marcado sesgo bajista deja margen para fuertes repuntes bursátiles ante cualquier indicio de una salida de la crisis con Irán, aunque el contexto general actual apunta a un rango de cotización más amplio que seguirá inclinándose a la baja, incluso si las hostilidades terminaran mañana”, dijo Michael Ball, estratega macroeconómico, Markets Live.

Bolsa

El S&P 500 subió un 1,7 % a las 15:00 h, hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió un 1,7 %

El Dow Jones Industrial Average subió un 1,9 %.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,6 %.

El euro subió un 0,6 % hasta situarse en 1,1636 dólares.

La libra esterlina subió un 0,9 % hasta situarse en 1,3458 dólares.

El yen japonés subió un 0,7 % hasta situarse en 158,08 por dólar.

Criptomonedas

El bitcoin subió un 4,2 % hasta los 71 015,34 dólares.

El ether subió un 5,1 % hasta los 2 164,86 dólares.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años descendió seis puntos básicos hasta el 4,32 %.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó cuatro puntos básicos, hasta el 3,00 %.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó siete puntos básicos, hasta el 4,92 %.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 11 %, hasta los 87,44 dólares el barril.

El oro al contado cayó un 0,8 %, hasta los 4.455,28 dólares la onza.

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