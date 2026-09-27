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Un sistema vulnerable: lo que revela el racionamiento de gas en Colombia

Por una falla en la regasificadora de Cartagena, el Ministerio de Minas y Energía declaró racionamiento para entregar el gas por orden de prioridad hasta el 1 de octubre. La industria concentra los efectos. Gremios y expertos piden acelerar las decisiones para aumentar la oferta.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
27 de septiembre de 2026 – 11:00 a. m.
Un puerto de GNL en Cartagena, departamento de Bolívar, Colombia.
Colombia importa gas por SPEC desde 2016.
Foto: Photographer: Carlos Parra Rios/ - Carlos Parra Rios

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La estrechez en el mercado de gas natural en Colombia ha pasado factura. El precio de la molécula ha subido en los últimos dos años, al punto que algunas industrias han decidido migrar a otros energéticos, como el carbón; a la vez, el país ha vivido el acecho del fantasma del racionamiento.

Este viernes, la situación se complicó: el Ministerio de Minas y Energía declaró un racionamiento programado. Para los expertos y gremios, la medida es una muestra de las vulnerabilidades del sistema y de la necesidad de actuar.

Colombia importa gas desde…

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

Karenvaquintero kquintero@elespectador.com
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