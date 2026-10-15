Unión Europea prepara una herramienta para cerrar su mercado a China

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La Unión Europea prepara una nueva herramienta comercial que le permitiría cerrar por completo su enorme mercado único a un rival, China, en respuesta a un ataque contra la economía del bloque, según personas familiarizadas con los aviones.
Los líderes de la UE, reunidos este jueves en Bruselas, pidieron a la Comisión Europea, encargada de la política comercial del bloque, que presentó una propuesta para la nueva herramienta antes de que termine el año, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas. Una de ellas dijo que se negociará el año que viene.
El instrumento está pensado como una medida de “segunda respuesta” para disuadir a otros países de iniciar una guerra comercial con la UE, según las personas. La Comisión presentará en diciembre una herramienta independiente destinada a diversificar las cadenas de suministro, antes de otra reunión de los líderes de la UE.
El gobierno de Pekín ha amenazado con tomar represalias si la UE introduce nuevas herramientas comerciales o restricciones discriminatorias contra empresas o productos chinos.
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SONIA HELENA(41721)•Hace 27 minutosEsto qué es? Qué poco se entiende este artículo…