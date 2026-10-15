 

Publicidad

Unión Europea prepara una herramienta para cerrar su mercado a China

El instrumento está pensado como una medida de “segunda respuesta” para disuadir a otros países de iniciar una guerra comercial con la UE.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Agencia Bloomberg
-FOTODELDÍA- RIGA, 01/05/2024.- Manifestantes sostienen una bandera gigante de la UE durante un acto organizado por el Movimiento Europeo de Letonia y el Ministerio de Asuntos Exteriores para conmemorar el 20 aniversario del ingreso del país báltico en la Unión Eruopea, este miércoles en Riga. EFE/TOMS KALNINS
El gobierno de Pekín ha amenazado con tomar represalias si la UE introduce nuevas herramientas comerciales.
Foto: EFE - TOMS KALNINS

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

La Unión Europea prepara una nueva herramienta comercial que le permitiría cerrar por completo su enorme mercado único a un rival, China, en respuesta a un ataque contra la economía del bloque, según personas familiarizadas con los aviones.

Los líderes de la UE, reunidos este jueves en Bruselas, pidieron a la Comisión Europea, encargada de la política comercial del bloque, que presentó una propuesta para la nueva herramienta antes de que termine el año, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas. Una de ellas dijo que se negociará el año que viene.

El instrumento está pensado como una medida de “segunda respuesta” para disuadir a otros países de iniciar una guerra comercial con la UE, según las personas. La Comisión presentará en diciembre una herramienta independiente destinada a diversificar las cadenas de suministro, antes de otra reunión de los líderes de la UE.

El gobierno de Pekín ha amenazado con tomar represalias si la UE introduce nuevas herramientas comerciales o restricciones discriminatorias contra empresas o productos chinos.

Le puede interesar

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Agencia Bloomberg

Conoce más

Temas recomendados:

China

Comercio internacional

Economía

Noticias económicas

Unión Europea
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • SONIA HELENA(41721)Hace 27 minutos
    Esto qué es? Qué poco se entiende este artículo…
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido