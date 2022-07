¿Usted se considera pobre?: el 56,4 % de los colombianos dice que no

Pobreza monetaria es la condición de un hogar cuyos ingresos apenas alcanzan para satisfacer necesidades como alimentación, vivienda y vestuario. Foto: EFE - Mauricio DueÒas CastaÒeda

En la Encuesta de Pulso Social, publicada este martes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se incluyeron una serie de nuevas preguntas que permiten ver el panorama de cómo perciben los hogares colombianos su actual momento económico.

Una de las preguntas que más llaman la atención es la de “¿Usted se considera pobre?”, a lo que 43,6 % de los consultados dijo sí, mientras que el 56,4 % respondió no. Hay que mencionar que la autopercepción de pobreza es más aguda en las mujeres que en los hombres, pues el 44,6 % de ellas cree que se encuentra en esa condición, mientras que el 44,4 % de ellos coinciden con ese pensamiento.

Más allá de la percepción, hay que recordar que en abril del presente año el DANE mostró los resultados objetivos del panorama de pobreza monetaria en Colombia, para el año 2021. Estos indicaron que el 39,3 % de la población se encontró en el grupo de pobres monetarios, de los cuales el 12,2 % presentó condiciones de pobreza monetaria extrema.

Hay que recordar que la pobreza monetaria se mide en unos umbrales de ingresos económicos (por cada persona que hace parte del núcleo familiar, trabaje o no), en donde se dice que un hogar presenta esta condición cuando sus ingresos (esto para el caso de 2021, que es la medición más reciente) son inferiores a los $354.031 (per cápita), y presenta pobreza monetaria extrema cuando los mismos se encuentran por debajo de los $161.099 (per cápita).

Lo anterior se traduce en que un hogar con pobreza monetaria presenta dificultades para cubrir necesidades básicas como alimento, vivienda y vestido, mientras que los que conforman el grupo de pobreza monetaria extrema, no solo no les alcanza para satisfacer plenamente estas necesidades, sino que su dieta no alcanza las 2.100 calorías diarias.

La diferencia entre las condiciones de pobreza objetivas que mostró el DANE para 2021, y la autopercepción que registra ahora en 2022 (que son de la encuesta realizada en junio del presente año) muestran una diferencia de 4,3 puntos porcentuales. Hay que tener en cuenta que unos datos son objetivos, mientras que los otros son de autopercepción, por lo que esto no necesariamente indica que las condiciones de pobreza han aumentado este año.

Continuando con las percepciones, la encuesta del DANE también arrojó que la mayoría (37,6 %) cree que los pobres monetarios en Colombia conforman entre el 61 al 80 % de la población, mientras que el 29,2 % considera que estos hacen parte del 41 al 60 % de la población, el 17,3 % que son más del 80 % de la población, el 13,5 % que son del 21 al 40 % de la población, y el 2,4 % que son del 0 al 20 % de la población. En general, el pensamiento colectivo es que el grueso de lo hogares en el país vive en condiciones de pobreza.

Ante la pregunta “¿Cuál es el principal determinante para que las personas en general tengan mayores oportunidades para ser promovidas y tener mayor éxito en el trabajo?”, el 33,4 % de los encuestados dijo que el nivel de estudios, el 28 % aseguró que la experiencia, el 19,9 % percibe que son las conexiones personales (la popular ‘palanca’) el 13 % opinó que el esfuerzo o el desempeño, el 3,7 % afirma que es el nivel socioeconómico y el 2 % no cree que sea ninguna de las anteriores.

El 24,9 % de los encuestados considera que son más ricos que sus padres cuando tenían la misma edad, mientras que el 17,2 % considera que es más pobre y el 53,1 % opina que es casi igual. Sin embargo, el 41,4 % cree que sus hijos serán más ricos cuando tengan la misma edad, el 5,4 % creen que serán más pobres y el 35,6 % asegura que su condición económica será casi igual.

Sobre tributación, el 56,3 % considera que tributa del 0 al 20 % de sus ingresos mensuales, el 27,6 % estima que su tributo es de entre el 21 y el 40 %, el 14,4 % que está entre el 40 y el 60 %, el 2,4 % que esté va del 61 al 80 %, y el 0,3 % calcula que es de más del 80 %.

Para la mayoría (el 95,6 %), lo justo debería ser de entre el 0 y el 20 % de sus ingresos.

