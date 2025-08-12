Utilidades de Ecopetrol siguieron cayendo para el primer semestre de 2025

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en la presentación de resultados. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este martes, Grupo Ecopetrol presentó los resultados financieros del primer semestre de 2025.

En los primeros seis meses de este año, la empresa registró ingresos por $61 billones, un EBITDA de $24,4 billones, un margen EBITDA de 40 % y una utilidad neta de $4,9 billones.

Frente al mismo periodo del año pasado, las utilidades cayeron 33,2 %.

Si analizamos el segundo trimestre, los ingresos fueron de $29,7 billones, el EBITDA $11,1 billones con un margen de 37,5 % y la utilidad neta $1,8 billones.

La empresa más grande del país lleva varios periodos registrando caídas: en el consolidado de 2024, Ecopetrol registró utilidades por $14,9 billones, 21,7 % menos que en 2023, cuando sumaron $19,1 billones. En 2022, el mejor año de la empresa, las utilidades fueron de $33,4 billones.

En términos de utilidades, el resultado semestral es el peor registrado desde 2021. El dato es relevante, si se tiene en cuenta que frente a ese año, el resto de los indicadores de 2025 (ingresos y EBITDA) muestran mejores resultados. Esto teniendo en cuenta que 2021 fue un momento en el que la industria apenas estaba despertando del coma inducido por la pandemia.

En otras palabras, las utilidades tuvieron un peor desempeño este año, que incluso frente a la pospandemia más inmediata.

Producción de Ecopetrol en el primer semestre

En el negocio de hidrocarburos, la empresa destacó que se mantiene la tendencia de crecimiento, con una producción semestral de 751.000 barriles de petróleo equivalentes por día. Según la empresa, el buen resultado se debe al desempeño de campos en Colombia, como Caño Sur y CPO-09, y en la cuenca del Permian, en Estados Unidos.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, resaltó que la producción semestral fue la más alta de los últimos 10 años y que los resultados de la compañía siguen siendo sólidos, pese al contexto internacional, en particular, la caída en el precio del Brent (referencia para Colombia).

En el primer semestre, las inversiones sumaron US$2.852 millones, el 86 % de estos recursos se destinó a proyectos de crecimiento y generación de valor futuro. La distribución geográfica fue 62 % en Colombia, 17 % en Brasil, 15 % en Estados Unidos y 6 % en otras regiones.

“En síntesis, en la inversión vamos muy bien, vemos tendencias positivas al margen de la volatilidad de los precios y la producción más alta de los últimos 10 años. Y en la incorporación de energías renovables vamos desbordados, la meta era en 2030 tener 900 megavatios y en el 2025 tendremos más de 1.300 megavatios”, dijo Roa.

Las estrategias de Ecopetrol

El precio del Brent ha caído, entre otras cosas, por la incertidumbre global por los aranceles y el aumento en la producción de petróleo, mientras la demanda crece menos de lo estimado.

Las utilidades también se han visto afectadas por el aumento en los bloqueos en los campos, afectaciones en la infraestructura en el segmento de transporte, ajuste en la remuneración de ISA y los nuevos impuestos, como el decreto de conmoción interior y el IVA no descontable en importaciones de combustibles (un tema sobre el que la empresa y la DIAN tienen distintas interpretaciones).

De acuerdo con el presidente de Ecopetrol, el factor que más golpeó las utilidades fue la caída en el precio del Brent, si no fuera por ese efecto, las ganancias habrían sido $1,7 billones mayores.

Roa aseguró que la empresa está haciendo lo posible por contrarrestar los efectos del contexto externo con una mayor producción. Mientras en el primer semestre de 2024 el Brent estuvo en US$83, en los primeros seis meses de este año se ubicó, en promedio, en US$71, una diferencia de US$12.

Según el plan financiero de Ecopetrol, este año el Brent estaría en promedio en US$73 por barril; luego la compañía bajó su estimación a US$70 y ahora estima que estará en US$67. Por cada dólar que cae el petróleo, las utilidades netas caen en $500.000 millones, según cálculos de la compañía.

La petrolera está buscando “proteger la caja” con medidas preventivas que incluyen recorte de costos y gastos por $1 billón más; un esquema de gestión de capital de trabajo por $2 billones; recaudo anticipado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ($7,6 billones) y gestión de líneas de crédito.

Además, la empresa flexibilizó la inversión en US$500 millones, cerca de $2 billones. Las medidas buscan que se puedan mantener el plan financiero sin recurrir a más deuda. Ecopetrol asegura que la decisión no afectará la producción ni las reservas.

“Nos hemos apretado más el cinturón. Hemos incrementado en $1 billón más las eficiencias que buscamos para el año. En el primer semestre, llevamos $2,2 billones en ahorro, el 60 % está asociado a la exploración y producción”, dijo Roa.

Los resultados de la empresa afectan las finanzas del Estado (que tiene el 87,5 % de las acciones) y los dividendos de más de 260.000 accionistas directos.

