Vehículos y tecnología le dieron dulce Navidad al comercio en Colombia

Aspectos de elementos estudiantiles previo al inicio de clases en la ciudad de Bogotá

Las ventas de vehículos, motocicletas y equipos tecnológicos marcaron el cierre del comercio en diciembre de 2025. Según la Encuesta Mensual de Comercio (EMC) del DANE, las ventas reales del comercio minorista crecieron 11 % frente al mismo mes de 2024, consolidando un repunte de doble dígito en el último mes del año.

Excluyendo el comercio de combustibles, el crecimiento fue aún mayor, con una variación de 13,1 %, lo que muestra que el impulso no estuvo concentrado en los precios de la gasolina, sino en otros segmentos del comercio.

Sectores que más impulsaron las ventas

El crecimiento del comercio en diciembre estuvo liderado por la venta de vehículos automotores y motocicletas, que registró un aumento de 39,4 % frente al mismo mes de 2024.

También se destacó el comercio de vehículos para uso de los hogares, con un incremento de 28,8 %, y el segmento de equipos de informática y telecomunicaciones, que creció 38,4 %.

En conjunto, estas tres líneas de negocio aportaron 7,5 puntos porcentuales al crecimiento total del comercio minorista en diciembre, lo que explica buena parte del repunte de doble dígito registrado en el último mes del año.

Un 2025 de crecimiento sostenido

Más allá del repunte de diciembre, el comercio minorista cerró 2025 con un crecimiento acumulado de 11,7 % en las ventas reales frente a 2024.

Si se excluye el comercio de combustibles, el aumento en el año fue aún mayor, de 14,2 %, lo que confirma que el dinamismo estuvo concentrado en otros segmentos del sector.

Empleo, el dato agridulce

Si bien las ventas del comercio mostraron un crecimiento de dos dígitos en diciembre, el empleo avanzó a un ritmo más moderado.

Según la Encuesta Mensual de Comercio del DANE, el personal ocupado en el sector aumentó 2,4 % frente al mismo mes de 2024.

En el acumulado del año, el incremento fue de apenas 0,6 %, lo que indica que el repunte en ventas no se tradujo en la misma proporción en nuevos puestos de trabajo.

El detalle muestra que el empleo permanente registró aumentos, mientras que las modalidades temporales y de aprendices presentaron variaciones negativas, lo que evidencia ajustes en la contratación en el sector.

Así les fue al comercio electrónico y a los grandes almacenes

De acuerdo con la Encuesta Mensual de Comercio del DANE, las ventas realizadas a través de comercio electrónico crecieron 10,2 % en diciembre frente al mismo mes de 2024. En el acumulado de 2025, el aumento fue de 18,7 %.

No obstante, su participación en el total de las ventas del comercio minorista se ubicó en 2,5 %, lo que muestra que, aunque los canales digitales siguen expandiéndose, aún representan una porción reducida del sector.

En cuanto a los grandes almacenes e hipermercados, el DANE reportó que sus ventas nominales aumentaron 8,9 % en diciembre. En el balance anual, el crecimiento fue de 11,4 %, en línea con el dinamismo general del comercio durante 2025.

