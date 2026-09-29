Venezuela atrae a grandes petroleras en cumbre internacional de petróleo y gas

Esta semana, en Caracas, se adelanta la Cumbre Internacional de Petróleo y Gas de Venezuela, un evento…

Tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el país latinoamericano ha vuelto a despertar el interés de las grandes compañías petroleras. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y ahora busca atraer nuevas inversiones para recuperar una industria que, pese a su enorme potencial, produce alrededor de 1,2 millones de barriles diarios, muy por debajo de los más de 3 millones que bombeaba en la década de 1990.

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Esta semana, en Caracas, se adelanta la Cumbre Internacional de Petróleo y Gas de Venezuela, un evento en el que se abordarán temas como “el renacimiento del sector petrolero en Venezuela”, “financiamiento de la industria de gas y electricidad” y “el futuro energético de Venezuela hacia 2030”.

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Decenas de ejecutivos participaron el lunes en un torneo de golf en el lujoso Caracas Country Club, preparándose para la conferencia sobre petróleo y gas, cuyas entradas están agotadas.

Este evento busca consolidarse como una plataforma para el diálogo, el networking y la inteligencia de mercado. Dispone de la organización y el respaldo institucional del Gas Energy Latin America (GELA) y el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).

Según información de Bloomberg, días antes de comenzar el evento, los organizadores del evento estaban en pánico.

“Nos pusimos en contacto con todos los clubes y tiendas de golf para conseguir palos”, dijo Alex Moulds, de Global Event Partners Ltd., con sede en Londres. “Tomamos prestados algunos juegos e incluso compramos algunos para asegurarnos de tener suficientes”.

Para los venezolanos de a pie, la avalancha de gente en la burbuja de la capital para conseguir palos de golf es un problema casi absurdo: han sufrido años de contracción económica, hiperinflación y sanciones que han empobrecido al país, rico en petróleo. Además, Venezuela se está recuperando de los dos terremotos que azotaron la capital en junio y que causaron miles de muertos.

Sin embargo, la conferencia encaja con la promesa del presidente Donald Trump de restaurar la antigua gloria de Venezuela bajo el paraguas de la influencia estadounidense.

Trump, golfista habitual y propietario de varios campos internacionales, expresó su ambición de invertir 100.000 millones de dólares en la reactivación de la industria petrolera venezolana tras el derrocamiento del expresidente Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses en enero. La conferencia de esta semana representa el esfuerzo más destacado hasta la fecha para impulsar ese objetivo.

Se espera que unos 650 ejecutivos, funcionarios gubernamentales y diplomáticos extranjeros, tanto locales como extranjeros, asistan a la Cumbre Internacional de Petróleo y Gas de Venezuela, que comienza el martes, y más de 150 se encuentran en lista de espera. Esta gran afluencia de participantes demuestra cómo Venezuela está atrayendo a la industria de los hidrocarburos en un momento en que los suministros en Oriente Medio se ven afectados por la guerra.

Entre las empresas representadas en el evento se encuentran ExxonMobil Holdings Corp., TotalEnergies SE, BP Plc, Repsol SA, Siemens AG y Hunt Oil Co., además de la contratista industrial Lindsayca Inc., con sede en Houston, y la contratista catarí UCC Holding como socios estratégicos. También se espera la presencia de la ministra de Petróleo de Venezuela, Paula Henao, y del ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, con el apoyo de Estados Unidos, podría dirigirse a los delegados.

Ese nivel de asistencia hizo que encontrar esos palos de golf fuera crucial. Entre los jugadores que necesitaban equipo se encontraban ejecutivos de la empresa mexicana contratista de petróleo en alta mar Cotemar SA de CV, patrocinadora del torneo.

Moulds y su equipo tuvieron suerte en la tienda de artículos deportivos Morsa’s Proshop, un negocio familiar.

“Necesitaban todo de inmediato, lo cual es difícil aquí, porque normalmente la gente hace un ajuste de palos y los encarga a medida”, dijo la directora de Morsa, María Fernanda Núñez, cuyo padre fundó el negocio después de hacerse un nombre reparando palos como pasatiempo.

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“También fue difícil encontrar gente que prestara palos de golf”, dijo Núñez. “Muy pocos venezolanos juegan al golf, y este país ha pasado por mucho, así que hay una falta de confianza”.

Con entradas que se vendían a 2.950 dólares cada una antes de agotarse, la avalancha de compradores refleja un "enorme miedo a perderse algo", dijo un ejecutivo local que intentó sin éxito que un amigo asistiera a la conferencia.

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Parte de lo recaudado se donará para la reconstrucción tras los dos devastadores terremotos que azotaron Venezuela, dijo Moulds.

No está claro si todo este entusiasmo impulsará grandes inversiones en Venezuela, dada la enorme tarea que supone reconstruir la infraestructura petrolera básica y recuperar la confianza de los inversores. El país bombea alrededor de 1,2 millones de barriles de crudo al día, en comparación con los más de 3 millones de la década de 1990.

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Si bien muchas compañías petroleras han firmado acuerdos preliminares con la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA, pocas han asumido compromisos firmes, ya que persisten las dudas sobre la conformidad con las normas de sanciones estadounidenses, las responsabilidades ambientales y las condiciones políticas en Caracas y Washington.

Por el momento, la emoción se centra en el color verde.

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