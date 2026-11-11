Venezuela vuelve a reparar equipos petroleros en EE. UU. tras más de una década

El presidente de Petróleos de Venezuela SA, Héctor Obregón, firmó el 23 de octubre los documentos que autorizan el envío de cuatro generadores y seis compresores de gas a los talleres de Siemens Energy Inc. en Houston, según documentos a los que tuvo acceso Bloomberg. Los equipos partieron hacia Houston el…

Venezuela enviará equipos petroleros de propiedad estatal a Estados Unidos para su reparación por primera vez en más de una década, retomando la colaboración con proveedores tradicionales tras años de sanciones y falta de inversión.

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El presidente de Petróleos de Venezuela SA, Héctor Obregón, firmó el 23 de octubre los documentos que autorizan el envío de cuatro generadores y seis compresores de gas a los talleres de Siemens Energy Inc. en Houston, según documentos a los que tuvo acceso Bloomberg. Los equipos partieron hacia Houston el miércoles por la mañana y, una vez restaurados, se instalarán en el lago Maracaibo para ayudar a aumentar la producción, según una persona familiarizada con la operación que no estaba autorizada a hablar públicamente.

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North American Blue Energy Partners —dirigida por Alejandro Betancourt, el mediador de confianza de la Administración Trump para Venezuela— gestionó el acuerdo, según la misma fuente. Las reparaciones, valoradas en casi USD 46 millones, tardarán entre tres y seis meses, añadió la persona.

Los representantes de NABEP y PDVSA no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Siemens Energy se negó a hacer declaraciones.

Los equipos son clave para aumentar la producción en el oeste de Venezuela, el corazón de la industria petrolera del país, donde los pozos se deterioraron. Las reparaciones son esenciales para que NABEP alcance su objetivo de producir 500.000 barriles diarios para finales de 2028 mediante un acuerdo con el Departamento de Defensa de EE. UU. que abarca al menos 17 yacimientos de la zona.

Tras romper relaciones con EE. UU. a principios de la década de 2000, el gobierno de Caracas firmó acuerdos de mantenimiento con Irán y China.

Los equipos renovados permitirán reinyectar gas en los pozos para facilitar el flujo de petróleo. El gas también ayudará a abastecer las centrales eléctricas utilizadas en las operaciones.

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