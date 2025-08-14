Ventas del comercio minorista crecieron 10 % en junio, ¿cómo va la industria?

Imagen de referencia. Feria de Moda y Desfiles del Gran San Victorino. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El DANE presentó este jueves las encuestas económicas que muestran cómo se está comportando el comercio y la industria en el país.

Comercio

En junio de 2025, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 10,1 % y el personal ocupado creció 0,3 % frente al mismo mes de 2024. Excluyendo el comercio de combustibles, las ventas reales del sector crecieron 13,1 %.

Dieciocho líneas de mercancía registraron variaciones positivas en las ventas reales y una cayó (combustibles para vehículos automotores).

Le puede interesar: La plata no alcanza: razones y cómo evitar que el dinero se escape entre los dedos

Las mayores contribuciones se registraron en las líneas de equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico, vehículos automotores y motocicletas de uso de los hogares, y otros vehículos automotores y motocicletas.

En cuanto al personal ocupado, el crecimiento de 0,3 % se explica por un aumento de 1,8 % del personal permanente. En contraste, bajó 2,7 % el personal temporal directo, 2,8 % el personal temporal contratado a través de empresas y 6,3 % de los aprendices.

En el primer trimestre del año, el comercio dio una sorpresa positiva: fue la actividad que más contribuyó al crecimiento económico, con un aporte de 0,8 puntos porcentuales y un crecimiento de 3,9 %. Este viernes el DANE presentará los datos del PIB del segundo trimestre, desde ya se esperan buenos resultados en este sector.

Le recomendamos: El comercio está creciendo, por fin: ¿por qué y qué retos tiene el camino?

La industria

Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial, en la que el DANE muestra la evolución de las principales variables económicas del sector en el corto plazo, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de 2,2 %, las ventas reales de 1 % y el personal ocupado de 0,4 % en junio de 2025, frente al mismo mes de 2024.

También lea: Nuevos subsidios para vivienda usada: quiénes pueden acceder y lo que debe saber

De las 39 actividades industriales que se incluyen en la encuesta, 21 registraron variaciones positivas en su producción real.

En los últimos meses, la industria ha mostrado señales de recuperación, después de varios periodos a la baja.

El DANE también presentó el Índice de Producción Industrial. En junio de 2025 frente al mismo mes de 2024, se registró una variación de 1,3 %.

Tres de los cuatro sectores registraron variaciones positivas: industria manufacturera (2,2 %), suministro de electricidad y gas (3,3 %) y captación, tratamiento y distribución de agua (2,2 %). El sector de explotación de minas y canteras sigue en números rojos, en junio cayó 3,6 %.

De las 26 actividades industriales que analiza el DANE en el Índice de Producción Industrial, 15 presentaron variaciones positivas.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.