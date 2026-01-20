Ventas históricas: así cierran el 2025 las exportaciones del sector ganadero

Imagen de referencia. Foto: Simón de Man/ WWF Colombia

La tendencia de las exportaciones del sector ganadero colombiano ha crecido y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) ya tiene las proyecciones para el cierre de 2025.

El gremio apunta a que llegarán a los 400 millones de dólares, de acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el análisis de la Oficina de Estudios Económicos de la Federación.

Entre enero y noviembre de 2025 se llevaron al exterior 33.015 toneladas de carne de res y vísceras, por un valor de USD 151,6 millones. Esto incluye 4231 toneladas de despojos y vísceras, equivalentes a 11,4 millones de dólares.

Fueron vendidos a países árabes y Venezuela 214.813 bovinos en pie, por un valor de 167,8 millones de dólares. Y de enero a noviembre las exportaciones de leche y derivados alcanzaron 14.005 por un valor de USD 49,5 millones.

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán afirmó que “en total fueron 368,9 millones de dólares en exportaciones con corte a noviembre de 2025. El año terminaría muy cercano a los 400 millones de dólares que es una buena cifra dadas las dificultades en el tipo de cambio”.

Las cifras históricas de la ganadería

🥩 Carne: fueron exportadas 28.785 toneladas (t) por USD 140,2 millones. Los principales países que compran esta proteína colombiana son China con 17.347 toneladas (USD 84,5 millones); Argelia, 3390 t por USD 18,5 millones; Rusia, 3602 t (USD 15 millones); Chile, 1486 t (USD 8,9 millones) y El Salvador, 1250 t (7,2 millones de dólares). La carne de nuestro país llega a unas 25 naciones.

🍖 Vísceras: al exterior se vendieron 4231 toneladas (t) por 11,4 millones de dólares. El pódium de compradores lo lidera Vietnam con 743 toneladas (USD 4,5 millones), sigue Hong Kong con 833 t (3,7 millones de dólares) y Rusia, 1266 t (USD 1,8 millones). Este mercado abarca 12 naciones.

🐄 Animales vivos: 214.813 cabezas de ganado por USD 167,8 millones fueron llevadas a seis países encabezados por Irak con 77.533 animales por 63,2 millones de dólares. Le siguen Egipto, 72.033 cabezas (USD 54,6 millones); Arabia Saudita, 43.541 semovientes (31,5 millones de dólares); Jordania, 13.665 novillos (USD 11,3 millones); Líbano, 4635 animales (4,8 millones de dólares); y Venezuela, 3406 semovientes (USD 2,3 millones).

🧀 Lácteos: las ventas internacionales de productos lácteos alcanzaron 14.005 toneladas por 49,5 millones de dólares. De esa cantidad, Venezuela compra el 66 %, Estados Unidos el 22 %, Chile el 3 % y Cuba el 2 %. Lo que más se exportó fue leche en polvo entera, queso fresco, leche en polvo descremada, lactosueros, leche condensada y yogur.

Los destinos ganaderos

La diplomacia sanitaria ha facilitado el acceso de la carne bovina colombiana al mercado de China, considerado uno de los destinos más exigentes y de mayor potencial de crecimiento para las exportaciones ganaderas.

“Este avance ha permitido diversificar los destinos de exportación, reducir la dependencia de mercados tradicionales y mejorar los precios internos gracias a una mayor demanda externa”, sostiene Augusto Beltrán Segrera, secretario técnico del Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de carne, leche y sus derivados (FEP).

Y añade que la estrategia de apertura de mercados ha permitido que la carne colombiana llegue a otros países de Asia, Medio Oriente y América Latina (Rusia, Arabia Saudita, Curazao, Líbano, Libia, Perú, Chile, entre otros).

Actualmente se desarrolla un cercamiento importante con:

Filipinas

Malasia

Brasil

México

EE. UU.

Canadá

Indonesia

Hong Kong

El objetivo es que, en el corto plazo, la carne colombiana llegue a estos destinos y con ello, el incremento en las exportaciones y el subsecuente mejoramiento de los precios para el ganadero.

Respecto a la exportación de animales en pie, se destacan los avances para la admisibilidad sanitaria a Libia y Catar.

Venezuela, caso aparte

El sector ganadero colombiano le vendió al vecino país, entre enero y noviembre del año pasado, 15 toneladas de carne (165.000 dólares) y 3.406 animales vivos por USD 2,3 millones.

“Así como en septiembre se registró la exportación de 1917 hembras con destino a Venezuela, en noviembre se enviaron 1489 hembras al vecino país”, indicó el economista del gremio, Óscar Cubillos.

En productos lácteos, durante el mismo periodo, Venezuela le compró a Colombia el 66 % de sus exportaciones en este renglón: leche en polvo entera, lactosueros, leche en polvo descremada, leche condensada, yogur, mantequilla, leche líquida, quesos, entre otros. Esto equivalió a 9.230,42 toneladas por cerca de 32,5 millones de dólares.

