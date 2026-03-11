Vestuario, turismo y restaurantes moverían el comercio en la primera mitad de 2026

Vendedores de San Victorino en el centro de Bogotá. Imagen de referencia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Vestuario, turismo, entretenimiento y restaurantes aparecen entre los segmentos con mejores perspectivas para el comercio y los servicios en 2026, según un estudio de la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia.

La entidad proyecta que, durante el primer semestre, los ingresos de entretenimiento crecerían 19,8 % y los de bares y restaurantes 18,8 %, al tiempo que el alojamiento avanzaría 3,9 % y el vestuario 4,3 %.

El informe también advierte que el panorama no será igual para todos los sectores. Mientras el comercio de consumo masivo seguiría creciendo, lo haría a un menor ritmo, con una expansión estimada de 1,5 % en el primer semestre.

Según Bancolombia, estas dinámicas serán impulsadas por una Tasa Representativa del Mercado (TRM) favorable para importadores (a la fecha, este indicador se ubica en COP 3,710.50), la competencia de plataformas internacionales, los ajustes regulatorios y el impulso que podría generar el Mundial de fútbol de la FIFA en compras de televisores, muebles, electrodomésticos y ropa.

“La incertidumbre no es un obstáculo, sino una variable estructural que debe incorporarse en la lectura de nuestros sectores: comercio y servicios”, señaló Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia.

Automotores, turismo y restaurantes, con buen pulso

Más allá del consumo masivo y del repunte en vestuario y artículos para el hogar, Bancolombia prevé que el sector automotor también mantendría una dinámica positiva en el primer semestre de 2026, aunque su desempeño seguiría condicionado por las tasas de interés, la regulación y los costos.

La entidad estima crecimientos de 8,1 % en automóviles, 6,8 % en motocicletas y 7 % en repuestos.

En servicios, el informe señala que la hotelería y el turismo seguirían apoyados en la llegada de visitantes internacionales, que compensarían la moderación del viajero nacional y ayudarían a dinamizar el sector. A esto se suma el buen momento de entretenimiento, bares y restaurantes, cuyos ingresos, según Bancolombia, continuarían mostrando un desempeño sólido pese a las presiones inflacionarias, con crecimientos proyectados de 19,8 % y 18,8 %, respectivamente, durante el primer semestre de 2026.

En febrero, la inflación tuvo una variación anual de 5,29 %, por debajo de las proyecciones de los analistas que esperaban un dato cercano al 5,49 % y del resultado de enero (5,35 %). ¿Qué significa el resultado?

