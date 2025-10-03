Logo El Espectador
Nequi estará fuera de servicio temporalmente este fin de semana: ¿a qué hora será?

Debido a mantenimientos la plataforma dejará de funcionar. Le contamos cuándo y cuánto tiempo durará la pausa.

Redacción Economía
04 de octubre de 2025 - 12:39 a. m.
Nequi estará fuera de servicio temporalmente este fin de semana: ¿a qué hora será?
Foto: Nequi
La billetera digital Nequi, anunció que suspenderá su servicio por un mantenimiento tempora.

Según la compañía, el mantenimiento tiene como objetivo revisar y fortalecer aspectos clave del sistema, como la seguridad, la estabilidad y el buen desempeño.

¿Cuándo y a qué hora se suspenderá Nequi?

La aplicación dejará de funcionar este domingo 5 de octubre, aproximadamente, durante tres horas: desde las dos de la mañana hasta las cinco de la mañana.

Durante este tiempo, el acceso a la cuenta estará completamente restringido para los usuarios.

¿Qué servicios dejarán de operar?

La empresa aclaró que no solo se inhabilitarán las transferencias habituales dentro de la aplicación, sino también los pagos de servicios y las recargas de celular desde la plataforma.

Si usted es usuario habitual de Nequi y tiene pensado hacer transacciones ese día y en esas horas tenga presente que no será posible. Mejor reprograme sus pagos para evitar inconvenientes, pues cualquier acción dentro de la aplicación será imposible.

Por otro lado, los pagos con la tarjeta Nequi Visa podrán realizarse a través de datáfonos, siempre que la tarjeta tenga saldo previo a la suspensión del servicio, de no ser así, no podrá recargarla mientras esté fuera de servicio.

La entidad le advierte de este hecho a los usuarios y busca garantizar que estén informados sobre la suspensión temporal y puedan estar preparados.

Por Redacción Economía

