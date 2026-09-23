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Xi y Trump buscan una inteligencia artificial segura sin frenar la carrera por la supremacía

Mientras Donald Trump y Xi Jinping se preparan para reunirse, Estados Unidos y China dejan claro que no están dispuestos a desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial pese a los riesgos.

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Agencia Bloomberg
23 de septiembre de 2026 – 04:10 p. m.
Trump y Xi Jinping
El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump (d), junto al presidente chino, Xi Jinping, en Zhongnanhai, Pekín. EFE/ Portavoz del Ministerio de Exteriores de China vía X.
Foto: EFE - Portavoz del Ministerio de Exteriores de China via X

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Xi Jinping y Donald Trump se sentarán esta semana a abordar una larga lista de asuntos espinosos, desde el comercio hasta Taiwán. Hay algo en lo que ambas partes coinciden: ninguna puede permitirse pisar el freno en inteligencia artificial.

Mientras Silicon Valley debate la posibilidad de que la inteligencia artificial acabe con la humanidad, Washington y Pekín parecen más preocupados por la supremacía tecnológica mundial. Los dos países han dado señales de que no tienen intención de desacelerar el desarrollo de la IA, un debate que volvió a…

Por Agencia Bloomberg

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