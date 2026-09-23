Xi y Trump buscan una inteligencia artificial segura sin frenar la carrera por la supremacía

Mientras Silicon Valley debate la posibilidad de que la inteligencia artificial acabe con la humanidad, Washington y Pekín parecen más preocupados por la supremacía tecnológica mundial. Los dos países han dado señales de que no tienen intención de desacelerar el desarrollo de la IA, un debate que volvió a…

Xi Jinping y Donald Trump se sentarán esta semana a abordar una larga lista de asuntos espinosos, desde el comercio hasta Taiwán. Hay algo en lo que ambas partes coinciden: ninguna puede permitirse pisar el freno en inteligencia artificial.

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Mientras Silicon Valley debate la posibilidad de que la inteligencia artificial acabe con la humanidad, Washington y Pekín parecen más preocupados por la supremacía tecnológica mundial. Los dos países han dado señales de que no tienen intención de desacelerar el desarrollo de la IA, un debate que volvió a cobrar fuerza después de que Dario Amodei, cofundador de Anthropic PBC, advirtiera sobre los peligros de un progreso sin restricciones en un comunicado de 3.800 palabras.

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Trump desestimó casi de inmediato los llamados a la moderación como un “engaño” y prometió mantener el liderazgo de Estados Unidos. Pekín ve pocas razones para desacelerar, en parte porque ya está por detrás de EE. UU. en IA —aunque está acortando la brecha— y enfrenta las restricciones estadounidenses al acceso a chips avanzados de Nvidia Corp.

Apenas dos días antes de que Trump reciba personalmente a Xi en una base militar, Alibaba Group Holding Ltd. anunció que estaba desarrollando un megamodelo de hasta 10 billones de parámetros, lanzando chips de IA que calificó como los más potentes de China y planeando una expansión de centros de datos de 20 gigavatios que podría traducirse en USD 160.000 millones en ingresos de computación en la nube, según una estimación.

Eso coronó unos días frenéticos para la IA china, con Z.AI Co. y Xiaomi Corp. mostrando cómo sus sistemas de IA se mejoran a sí mismos, y Huawei Technologies Co. acelerando el lanzamiento de chips de IA de alta potencia destinados a sustituir los procesadores de Nvidia. Manus —el pionero de la IA agéntica finalmente libre de Meta Platforms Inc.— buscaba recaudar capital con una valoración de USD 4.000 millones para financiar su próxima etapa.

“Ninguna de las partes quiere renunciar al desarrollo ni desacelerarlo”, dijo Elly Rostoum, investigadora sénior del programa de política tecnológica del Center for European Policy Analysis y exanalista de inteligencia de EE. UU. “Pero entienden que esto es lo suficientemente serio como para que tengan que hablar, y para que las empresas tengan que hablar”.

El deseo compartido de EE. UU. y China de seguir avanzando sugiere que la cumbre del jueves probablemente produzca salvaguardas claramente delimitadas en lugar de límites a la velocidad de desarrollo de la IA, incluso mientras ambos países dan pasos preliminares para generar consenso en torno a riesgos críticos. El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, dijo que Washington propuso una línea directa de emergencia para incidentes relacionados con la IA y discutió un mecanismo de diálogo con sus homólogos chinos en una reunión celebrada el domingo en Nueva York.

“China ya considera que está siendo obligada a moderar el ritmo debido a la contención tecnológica de EE.UU. y los controles a la exportación de chips”, dijo Selina Xu, quien dirige la investigación sobre China y política de IA en la oficina del exdirector de Google Eric Schmidt, en una publicación en línea. “Un comentario que he escuchado de responsables de política chinos es: ‘ya nos están desacelerando’”.

Espacio para un acuerdo

El foco en los riesgos de la IA sugiere un cambio de énfasis en una rivalidad dominada durante mucho tiempo por las restricciones de EE. UU. al acceso de China a chips avanzados. Los controles a las exportaciones siguen siendo una importante fuente de tensión y aún podrían surgir durante la visita de Xi, pero han recibido menos atención en los días previos a su llegada.

El representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, dijo que los controles a las exportaciones no estuvieron en la agenda de su reunión del domingo con el vice primer ministro chino He Lifeng y el principal negociador comercial Li Chenggang. Pekín no ha confirmado la versión estadounidense del intercambio y solo ha dicho que ambas partes hablaron sobre IA.

El control que China mantiene sobre el suministro mundial de minerales críticos probablemente le dé a Xi una importante capacidad de negociación, mientras empresas chinas, entre ellas Alibaba, aceleran sus esfuerzos para producir chips avanzados que harían al país menos vulnerable a las restricciones de Washington.

Pero China no descarta por completo los peligros de la tecnología. Desde el debut de ChatGPT en 2022, los reguladores han introducido normas para los chatbots y propuesto restricciones a los acompañantes virtuales para niños. Funcionarios de seguridad también han advertido sobre el riesgo de que las herramientas sean utilizadas indebidamente por terceros. Esta semana, The Information informó que los reguladores del ciberespacio de China estaban investigando posibles filtraciones de datos de Moonshot y DeepSeek, lo que subraya la intención de Pekín de supervisar la industria, especialmente en torno a contenidos sensibles.

Esas preocupaciones ofrecen un posible terreno común con la administración Trump, aunque no coincidan con los graves riesgos identificados por Amodei y respaldados por Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de SpaceXAI.

Pero cualquier acuerdo en esas áreas tendrá que superar una profunda desconfianza sobre si la otra parte realmente está abordando la seguridad o simplemente busca obtener una ventaja.

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Amodei ha argumentado que impedir que China obtenga una ventaja en IA es fundamental para la seguridad, una postura que ha utilizado para justificar controles más estrictos a las exportaciones. Pekín considera esa lógica como evidencia de que los llamados a la seguridad pueden servir de justificación para la contención y la ha calificado de “alarmismo”.

“La cooperación sigue siendo limitada para los dos países debido al bajo nivel de confianza”, dijo George Chen, socio de la consultora The Asia Group. Pekín sigue creyendo que Washington busca frenar el ascenso de China en IA y otras tecnologías emergentes, una percepción que determinará el ritmo y el alcance de futuras interacciones, dijo.

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