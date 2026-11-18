El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se prepara para cumplir 70 años en 2027 y, en ese contexto, el presidente Abelardo de la Espriella presentó una propuesta de transformación para la entidad, con la que busca, dijo, actualizar su oferta de formación, fortalecer su relación con el sector empresarial y responder a los cambios que están experimentando el mercado laboral y las actividades productivas del país.

El anuncio se produjo durante la Cumbre Patria Milagro SENA, realizada en Barranquilla, donde el mandatario dio a conocer la estrategia "D.I.O.S.", cuyas siglas corresponden a cuatro ejes: Digitalización, Innovación, Oferta pertinente y Sostenibilidad.

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La iniciativa busca orientar los cambios que, según planteó, necesita la institución para continuar preparando a los colombianos para el trabajo. "Después de una trayectoria tan extensa, considero que esta cumbre es una buena ocasión para examinar lo que debemos mejorar y definir los cambios que necesita la institución para seguir preparando a los colombianos para el trabajo", afirmó el mandatario.

D.I.O.S.: cuatro ejes para modernizar el SENA

La principal apuesta presentada por De la Espriella es la estrategia D.I.O.S., que reúne cuatro componentes con los que pretende orientar la transformación institucional y académica del SENA. El primero es el digital. El mandatario considera que la formación debe incorporar nuevas herramientas de enseñanza y ampliar los conocimientos tecnológicos de los aprendices, especialmente ante la expansión de la automatización y la inteligencia artificial.

"Nuestros aprendices deben estar preparados para trabajar con sistemas automatizados, análisis de datos e inteligencia artificial", explicó. El segundo componente es la innovación. En este punto, planteó que el SENA debe estrechar su relación con las universidades, los centros de investigación y las empresas, para que los conocimientos científicos y tecnológicos puedan trasladarse a los procesos productivos. "Es fundamental que los conocimientos que allí se desarrollan puedan aprovecharse en las fábricas, los talleres y las demás actividades productivas del país", afirmó.

El tercer eje es la oferta pertinente. La propuesta consiste en adaptar los programas de formación a las características económicas y laborales de cada región. Para el mandatario, las necesidades de un trabajador de una zona agrícola son distintas de las de alguien que se prepara para trabajar en una ciudad industrial. "El SENA no puede ser ajeno a esas realidades, porque Colombia es un país de regiones y cada región tiene una manera distinta", sostuvo.

Finalmente, el cuarto componente es la sostenibilidad. De la Espriella señaló que los programas deben contar con recursos suficientes para mantenerse y que las iniciativas institucionales no pueden depender únicamente de anuncios. "No quiero iniciativas que comiencen con grandes anuncios y después tengan que abandonarse por falta de financiación o una adecuada preparación. Todo lo que se anuncie debe tener una estrategia soportada en el respaldo fiscal", manifestó. El mandatario insistió en que estos cuatro componentes no deben quedarse en una declaración de intenciones.

Más participación de las empresas en la formación

Otro de los asuntos centrales del discurso fue la relación entre el SENA y el sector empresarial. De la Espriella planteó que las compañías deben tener una participación más activa en la definición de los perfiles ocupacionales, la revisión de los programas de formación y la evaluación de los conocimientos de los aprendices. Según explicó, los empresarios conocen de primera mano las necesidades de personal especializado, las dificultades para encontrar trabajadores calificados y los cambios tecnológicos que afectan sus actividades. "Este Gobierno ve a los empresarios como los mejores aliados".

En ese sentido, defendió la importancia de las prácticas empresariales como parte de la formación de los jóvenes, pues les permiten adquirir experiencia y conocer el funcionamiento de las organizaciones más allá de los conocimientos que reciben en las aulas.

"Cuando un joven realiza sus prácticas en una empresa, tiene la oportunidad de adquirir experiencia, conocer de cerca cómo funciona un negocio y aprender muchas cosas que no se enseñan en un salón de clases", señaló. Para que esa relación funcione, agregó, los aprendices deben llegar con una preparación adecuada. "Los empresarios deben encontrar en nuestros aprendices personas competentes, disciplinadas y dispuestas a seguir aprendiendo".

De la Espriella también anunció que de la cumbre deberá salir una agenda regional de capacidades y productividad, construida con la participación de instituciones educativas, empresarios y gobiernos territoriales. La idea es establecer compromisos en formación, empleo, emprendimiento, innovación e inversión productiva, con responsables y plazos definidos.

Formación tecnológica, emprendimiento y recursos

Durante su intervención, el mandatario también se refirió a programas e iniciativas que hacen parte de la oferta del SENA. Entre ellos mencionó el programa de formación continua especializada, que contempla una inversión de COP 34.140 millones y beneficia a 75.115 trabajadores. Esta iniciativa busca que personas que ya están vinculadas laboralmente puedan actualizar sus conocimientos y fortalecer sus competencias.

También destacó el trabajo con Google para impulsar un millón de certificaciones en competencias tecnológicas. De acuerdo con De la Espriella, la intención es ampliar el acceso a estos conocimientos y facilitar que las certificaciones puedan ser reconocidas fuera del país.

"Es necesario que más colombianos tengan acceso a esta formación y puedan adquirir los conocimientos que hoy demandan las empresas colombianas. Y esos conocimientos también deben poder acreditarse fuera de Colombia", afirmó. En materia de emprendimiento, anunció una convocatoria del Fondo Emprender dirigida a los seis departamentos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, con el propósito de apoyar nuevas iniciativas empresariales y contribuir a la recuperación económica de las poblaciones damnificadas. Para el mandatario, el SENA no debe limitarse a preparar trabajadores para vincularse a una empresa, sino que también debe formar a quienes quieren crear sus propios negocios.

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"El SENA debe seguir formando trabajadores calificados, pero también tiene que ayudar a quienes desean establecer sus propios negocios, sus propios emprendimientos, porque esa es la verdadera libertad". Al cierre de su intervención, De la Espriella planteó una serie de resultados que espera encontrar al finalizar su Gobierno: mejores programas de formación, mejores sedes, una relación más estrecha con las empresas y avances verificables en el empleo de los egresados y la creación de nuevos negocios. "Al finalizar mi gobierno, el SENA deberá contar con mejores programas, mejores sedes, una relación más estrecha con las empresas y resultados en el empleo de sus egresados y en los emprendimientos", prometió De la Espriella.

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