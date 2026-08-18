Abelardo de la Espriella designó a Richard Caicedo como presidente del Icetex

Caicedo tomó posesión ante el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez. Foto: Cortesía

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En la tarde de este lunes, 18 de agosto, se conoció que el presidente Abelardo de la Espriela designó a Richard Caicedo Rico como nuevo presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).

La decisión fue confirmada mediante una resolución del Ministerio de Hacienda, que acepta la renuncia de Álvaro Urquijo Gómez, quien estuvo al frente de la entidad durante el tramo de la administración de Gustavo Petro.

Caicedo tomó posesión ante el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, y tendrá como objetivo, según informó el Icetex en un comunicado, liderar las estrategias para garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior, tanto en el país como en el exterior.

Richard Caicedo es ingeniero de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y es magíster internacional en Educación y TIC (E-learning) de la Universidad Abierta de Cataluña. Además, es especialista en Gerencia de Multimedia y en Gerencia de Instituciones de Educación Superior de la Universidad Santo Tomás.

Como parte de su trayectoria, Caicedo se ha desempeñado como jefe de la Oficina de Desarrollo Académico de las Unidades Tecnológicas de Santander, donde lideró áreas relacionadas con tecnologías de la información y las comunicaciones, relaciones internacionales, autoevaluación y calidad, investigación y extensión.

Además, ha trabajado como consultor en la formulación de políticas para el desarrollo del e-learning, en la formación de docentes y en la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su experiencia incluye el diseño de programas de formación y la estructuración de procesos para la prestación de servicios educativos en línea.

Entre sus experiencias más recientes se encuentra su paso por la Alcaldía de Bucaramanga, donde fue jefe de Gobernanza entre 2024 y 2026.

“Con su llegada al ICETEX, Richard Caicedo asume el reto de liderar esta entidad que se orientará al fortalecimiento de sus programas y servicios, con mejores condiciones para los colombianos y una mayor cobertura en el país”, indicó la entidad, a través de un comunicado.

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