Abren convocatoria para financiar estudios de pregrado y posgrado de comunidades negras

Universae, Institución de Educación Tecnológica Internacional, llegó a Colombia. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior anunciaron que ya está abierta la convocatoria del “Fondo de Comunidades Negras” para el segundo semestre de 2025. Este programa, además de brindar oportunidades de estudio, también permite el desarrollo de proyectos de cada beneficiario en su respectiva comunidad “para un bienestar territorial”.

El fondo financia estudios de educación superior y “cubre, por cada semestre, hasta tres salarios mínimos legales vigentes, destinados para los gastos de matrícula y sostenimiento”, comunicó a través de redes sociales el presidente del Icetex, Álvaro Hernán Urquijo.

Por su parte, el Mineducación aseguró que, para este año, incrementó en un 9,5 % el presupuesto del fondo, con el fin de otorgar más de 3.000 cupos con créditos 100 % condonables para estudios de pregrado (técnico, tecnológico o universitario) y posgrado (especialización, maestría, doctorado o posdoctorado). Los beneficiarios recibirán su formación en Instituciones de Educación Superior tanto de Colombia como del exterior, siempre y cuando estén registradas en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).

Para postularse, quienes estén interesados deben:

Ser colombianos.

Pertenecer a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras.

No contar con recursos suficientes para financiar sus estudios.

Estar inscritos o admitidos en una Institución de Educación Superior para el periodo 2025-2.

No estar recibiendo otro apoyo económico del ICETEX para el mismo fin.

No haber sido beneficiario del fondo en convocatorias anteriores (excepto para continuidad entre niveles técnicos, tecnológicos y universitarios).

Tener correo electrónico activo para el proceso de notificación.

¿Cómo aplicar?

En principio, los aspirantes deben leer atentamente, en el portal web oficial del Icetex, el texto de la convocatoria, que estará abierta hasta el próximo 4 de septiembre. Luego, deberán ingresar aquí, seleccionar “Formulario de inscripción”, iniciar sesión o registrarse y diligenciar la información solicitada. En un transcurso de 24 horas les llegará el enlace en el que se podrán cargar los documentos requeridos en formato PDF.

Para la postulación, es necesario presentar un proyecto de trabajo comunitario, social o académico relacionado con el programa de formación del estudiante, el cual se desarrollará durante su período de formación. El Icetex también apuntó que se debe contar con “un aval del Consejo Comunitario, una organización de Base o una forma de expresión organizativa”. Urquijo recordó que el proceso de inscripción es totalmente gratuito y no requiere de intermediarios.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚