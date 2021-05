La Universidad del Rosario, en donde se dio el caso, señaló que rechaza toda manifestación de violencia y discriminación. Además, calificó la situación como inaceptable.

Durante el día de ayer y hoy estudiantes de la Universidad del Rosario, así como de la Jorge Tadeo, han ideado una forma de manifestarse durante las clases virtuales. Debido a que algunos no pueden salir a marchar por compromisos académicos, riesgos de salud u otras razones, pero apoyan las manifestaciones, empezaron a cambiar la foto del perfil con el que se unen a las plataformas virtuales por un mensaje en apoyo a las manifestaciones. (Lea también: Profesores envían carta a presidente Duque sobre denuncias por violación a Derechos Humanos)

El que más están usando, por ejemplo, dice “qué difícil estudiar mientras matan a mi pueblo”. Se trata de un gesto con el que varios estudiantes, también, buscan iniciar un diálogo con los profesores para que exista flexibilización académica y los alumnos se puedan unir a las manifestaciones sin sufrir consecuencias academias.

De hecho, directivas de universidades como la Javeriana, el Rosario, los Andes y el Externado ya han permitido que se den estos acuerdos. Sin embargo, un caso de censura de esta manifestación virtual se dio en la Universidad del Rosario. En un video que ha compartido en redes María Camila Guerrero, estudiante de Derecho, queda evidenciado como su profesor le exige que quite su nuevo perfil.

Hoy me censuraron en clase por tener una foto que decía " que difícil estudiar mientras matan a mi pueblo"

Que tristeza que ni en la academia se quieran dar discusiones reales pic.twitter.com/jzpw1lvNdM — María Camila Guerrero (@CamilaGuerreo3) May 4, 2021

“Retíreme ese mensaje, porque yo estoy dictando clase y no quiero meterle otros temas”, dice el docente. “Y si lo que quiere mostrarme es eso, me hace el favor y lo retira inmediatamente, esto es serio. Mientras yo esté dictando clase no quiero sesgos de nada”. (Le puede interesar: Varias universidades flexibilizaron evaluaciones para que estudiantes puedan unirse al Paro)

Cuando Guerrero responde que ella tiene derecho a manifestarse por lo que está pasando afuera, el profesor responde. “No me gusta su manifestación, quítemela” y termina diciéndole que se debe retirar de la clase.

Después de que Guerrero y otros compañeros compartieran en redes fragmentos de la clase y de lo que sucedió, la Universidad del Rosario, también a través de Twitter, escribió: “Como Universidad rechazamos toda manifestación de violencia y discriminación. Es inaceptable lo ocurrido en clase con uno de nuestros profesores en la mañana de hoy. Reiteramos el mensaje de nuestro comunicado institucional de promover el respecto por la diversidad y propiciar espacios de diálogo sobre los desafíos de Colombia. Reconocemos que todos somos diferentes, pero nunca indiferentes a la realidad de nuestro país”. (Le puede interesar: Estudiantes se unen a la continuación del paro en Cali y Valle del Cauca)