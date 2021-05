Estudiantes se unen a la continuación del paro en Cali y Valle del Cauca

Organizaciones como UniCali Unida y UniCauca Unida harán parte del paro cívico permanente e indefinido. Se concentrarán en 18 puntos.

A través de un comunicado firmado por más de 60 organizaciones, entre las que se encuentra, por ejemplo, UniCali Unida y UniCauca Unida, se anunció paro cívico permanente e indefinido en Cali y Valle del Cauca, el cual empezó desde las 5 am hoy lunes 3 de mayo.

“Seguirán con firmeza las concentraciones en las entradas de la ciudad, en las calles y las vías principales de la misma”, señala el documento. “Se comunica que sólo se dejará pasar por los puntos de concentración misiones médicas, humanitarias y provisión de alimentos”. (Lea también: La reforma está muerta, larga vida a la reforma: ¿qué sigue para la tributaria?)

Específicamente, los bloqueos se darán en:

· Sameco

· Paso del Comercio

· Puente de Juanchito

· Puente de los mil días

· Calipso

· Puerto Resistencia

· Meléndez

· Bochalema

· Siloé

· Banderas y HUV

· Loma de la cruz

· Portada al mar

· UniValle

· Cuatro Esquinas

· Nuevo Latir

· Comfandi El Prado

· Andrés Sanín

· Centro Comercial Río Cauca

A pesar de que el gobierno retiró la Reforma Tributaria, los organizadores del paro indefinido, señalan: “No hemos ganado la lucha, hasta que no se retire todo el Paquetazo de Duque que incluye la Reforma Laboral, Reforma a la Salud y Reforma Pensional, hasta que no se haga justicia por las personas asesinadas, heridas y capturadas en este arduo trabajo de movilización, se desmilitarice las ciudades y sobre todo hasta que Duque no renuncie, no cesará el paro sobre Cali y el Valle del Cauca”.

Por su parte el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que este 3 de mayo será día cívico en Cali y se realizará una movilización, en la que participará la alcaldía, desde el oriente y hasta el centro de la ciudad. (Le puede interesar: En Cali habrá nuevas movilizaciones este lunes 3 de mayo)

“Mañana me dispongo a caminar por la ciudad desde el oriente hasta el occidente, porque estamos dispuestos nuevamente a movilizar nuestra economía. Vamos a movilizarnos con la bandera de Cali, vamos a movilizarnos con la intención de recuperar todo. Quiero invitar a todos a que nos movilicemos y a que sorteemos todos los obstáculos posibles para que nuestra ciudad recupere su ‘nueva normalidad’”.