Así recibe el sector educación plan de De la Espriella de ingresar policía a universidades

Luego de que Abelardo de la Espriella se refiriera a un protocolo nacional para abordar las protestas en universidades públicas, varios actores del sector educación han reaccionado al anuncio. Uno de ellos fue Ismael Peña, quien se mostró dispuesto a apoyar al Gobierno para el diseño de dicho protocolo, aunque afirmó que ingresar fuerza pública a la institución puede ser contraproducente.