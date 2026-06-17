¿Cree estar entre los mejores Saber Pro? Puede ganar beca del 100% para maestría o doctorado

La convocatoria se abrió el 16 de junio. Foto: ICFES

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El Ministerio de Educación acaba de anunciar una nueva convocatoria que busca reconocer a aquellos estudiantes universitarios que obtuvieron los mejores puntajes en las pruebas Saber Pro, que es el examen de Estado de la Calidad de la Educación Superior.

La iniciativa, llamada “Fondo Mejores Saber Pro”, “invierte recursos públicos para que el talento académico del país acceda a estudios de posgrado del más alto nivel”, señala esa cartera. Está abierta desde el martes 16 de junio y se cerrará el 30 de julio del 2026.

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La idea es financiar el 100% del valor de la matrícula de una especialización, de una maestría o de un doctorado a aquellos estudiantes que lograron estar en los primeros puestos del escalafón en Colombia en estos exámenes de Estado (para saberlo, basta con ingresar en este enlace).

Además, dice el Mineducación, se le otorgará un apoyo de sostenimiento a los alumnos que demuestren necesitarlo.

¿Qué cubre el fondo?

Según el comunicado emitido por el Ministerio de educación, habrá diez becas para esos alumnos que se destacaron en las pruebas Saber Pro. A ellos les otorgará el 100% del valor de la matrícula del posgrado de cada beneficiario, “ya sea una especialización, una maestría o un doctorado”.

La financiación de esa matrícula iniciará en el segundo semestre del 2026 y consiste en un “crédito” que será 100% condonable a todos los “estudiantes beneficiarios que culminen su posgrado y obtengan el título correspondiente, siempre que soliciten este beneficio al ICETEX dentro de los doce meses siguientes a la fecha de grado”.

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Así mismo, esa cartera le dará a los beneficiarios un apoyo económico para gastos de sostenimiento como transporte y para adquirir material educativo. Cada beneficiario debe solicitarlo de manera expresa, señala.

Es un apoyo “que equivale a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes por semestre cuando el estudiante adelanta su posgrado en la misma ciudad o departamento donde reside y se incrementa a cuatro salarios mínimos por semestre cuando cursa sus estudios fuera de su departamento de residencia”, indica el Mineducación, aunque aclara que será un dinero que dará a quienes demuestren insuficiencia económica, “mediante declaración juramentada ante notario público”.

¿Qué carreras cubre la convocatoria?

Los diez cupos se distribuirán de la siguiente manera:

Agronomía, Veterinaria y afines: 2 cupos.

Ciencias Sociales, Derecho y Ciencia Política: 1 cupo.

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines: 1 cupo.

Matemática y Ciencias Naturales: 1 cupo.

Ciencias de la Educación: 1 cupo, “reservado de manera exclusiva para programas académicos de carácter administrativo y no para especialidades o subespecialidades clínicas”, dice el MEN.

Bellas Artes: 1 cupo.

Ciencias de la Salud: 1 cupo.

Economía, Administración, Contaduría y afines: 1 cupo.

Humanidades y Ciencias Religiosas: 1 cupo.

¿Cómo aplicar?

De acuerdo con el Ministerio de Educación, quienes quieran aplicar a este beneficio, deben haberse graduado de su programa de pregrado “durante los dos años anteriores al inicio de la convocatoria y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2.5.3.4.3.4.2 del Decreto 2029 de 2015, compilado en el Decreto 1075 de 2015″.

Para inscribirse hay que ingresar en este enlace.

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