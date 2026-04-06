Atención, profesores en Chocó: ahora hay un nuevo lugar para reclamar sus medicamentos

En Quibdó, el Fomag abrió otro punto de dispensación para mejorar la entrega de medicinas. Foto: Pexels

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En la mañana de este lunes, 6 de abril, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), entidad encargada de administrar los recursos de la salud de los profesores del sector público en Colombia, publicó un breve comunicado. En él, explica que, de ahora en adelante, los maestros del Pacífico tendrán un nuevo lugar en el que podrán reclamar sus medicinas.

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Se trata de la Droguería C&V #3, ubicada en Quibdó, capital del departamento. De acuerdo con el Fomag, a partir de este 6 de abril, ese lugar será un nuevo punto de dispensación, al cual podrán acudir los docentes y sus familias para reclamar las medicinas que les formulen los médicos.

Ubicada en la calle 3 #31-80, en el barrio Julio Figueroa, es un espacio que “permitirá fortalecer la entrega de medicamentos y reducir los tiempos de espera, respondiendo a una de las principales necesidades de la región”, señala la entidad en el comunicado.

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Al lugar podrán acudir los pacientes entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. de lunes a viernes, o de 7:00 a. m. a 1:00 p. m, en el caso de los sábados.

“Este tipo de iniciativas buscan garantizar un servicio más eficiente y cercano a los usuarios, especialmente en territorios donde históricamente se habían presentado dificultades en la dispensación de medicamentos”, dijo Jorge Bernal, gerente de salud del Fomag, a través del comunicado.

El desafío de acceder a medicamentos en Colombia

Aunque desde diversas entidades se han hecho esfuerzos para mejorar el acceso de medicamentos, en general, en el país, los pacientes se están enfrentando a varias barreras para adquirir sus medicinas.

A finales del año pasado, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, presentó un completo informe que detalla cuál es la situación en diferentes regiones. En él indicaba que ha habido un incremento de las tutelas en salud: mientras en 2021 se presentaron 92.372 y en 2022, 156.357, durante el 2024 hubo 265.173. Para el 2025, la proyección es que hubiese 314.658 tutelas.

De acuerdo con la entidad, de las poco más de un millón de tutelas que se han radicado desde el año 2020, el 36,82 % una buena parte corresponde a tutelas relacionadas con la entrega inoportuna de medicamentos o insumos médicos.

Además, según la Defensoría, para entonces, la “tasa de reclamos de la Supersalud aumentó un 34,2% entre 2024 y 2025″. A noviembre del año pasado, hubo 685.000 reclamos por medicamentos, la mayoría incluidos en el Plan de Beneficios.

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