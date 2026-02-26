Banco de la República ofrece becas de posgrado en el exterior, ¿cómo aplicar?

La convocatoria está dirigida a profesionales colombianos. Foto: Getty Images/iStockphoto - seb_ra

El Programa de Estudios en el Exterior del Banco de la República está ofreciendo siete becas para profesionales colombianos que deseen estudiar un posgrado (maestría o doctorado) en el exterior. La convocatoria está dirigida para personas interesadas en programas de Economía, Administración Pública o Políticas Públicas, Derecho Económico y Música.

Según la entidad, el objetivo de estas becas es aportar al desarrollo del país mediante el fomento del conocimiento y la investigación, y contribuir en la formación de profesionales colombianos “para que el país cuente con un mayor número de profesores, investigadores, funcionarios públicos y artistas altamente capacitados”.

La idea es que los beneficiarios, al graduarse, vuelvan al país para retribuir el patrocinio que recibieron a través de servicios en alguna de las entidades avaladas por el Banco de la República (entidades públicas, universidades y entidades privadas sin ánimo de lucro dedicadas a la investigación en el área de estudios).

Para este año, hay tres cupos para personas que hayan sido aceptadas en programas doctorales en Economía, dos para maestrías en Administración Pública o maestría en Políticas Públicas, uno en maestría o doctorado en Derecho Económico, y otro más en Música: estudios en composición, dirección (coral u orquestal) e interpretación (incluye instrumentos y canto).

Todas las becas incluyen el valor de la matrícula, derechos de registro, inscripción y grado; nivelación del idioma (un mes y hasta USD 3.000); seguro médico; y sostenimiento anual de USD 39.102, que se dividirá en dos giros pagaderos en enero y julio.

Para el caso de los posgrados en Economía, Administración Pública y Políticas Públicas, el patrocinio se ofrece para que en 2026 el postulante pueda iniciar o continuar un doctorado en el exterior. Pueden postularse profesionales graduados de diferentes carreras con títulos de pregrado o posgrado. No es requisito tener título de maestría.

En el caso del posgrado en Música, el Banco de la República dice que buscan apoyar los procesos creativos en sus diferentes manifestaciones. El cupo cubre máximo dos años de estudio. Como requisitos adicionales, es necesario acreditar título profesional en disciplinas afines a la Música, demostrar trayectoria en el medio artístico regional o nacional y contar con carta de admisión en un programa formal académico en Música.

El programa no está dirigido a estudiantes que estén cursando o hayan cursado estudios de posgrado en el exterior, y tampoco pueden ser empleados del Banco de la República.

En los requisitos generales para cualquiera de los programas está:

Ser colombiano y mayor de edad al momento de postularse a la convocatoria.

Acreditar título profesional.

En caso de que el programa se curse en Estados Unidos, el beneficiario debe contar con Visa J1.

Estas son las fechas que debe tener en cuenta para participar de la convocatoria:

27 de marzo ( 2:00 p. m.): Cierre de postulaciones. Esto se hace a través de este 2:00 p. m.): Cierre de postulaciones. Esto se hace a través de este enlace , donde se debe registrar. Tenga en cuenta no solo debe completar todos los documentos y la información solicitada en la plataforma, sino que también debe pulsar los botones de enviar solicitud y confirmar para que su postulación sea radicada correctamente.

8 de mayo (2:00 p. m.): fecha límite para el envío de la carta de admisión digitalizada. Recuerde que únicamente podrá enviarla a través del Sistema de Atención a la Ciudadanía.

12 de junio: publicación de resultados en la página web del Banco.

