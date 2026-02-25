Inicia el proceso de admisión de la U. de Antioquia para el segundo semestre de este año

Hasta el 18 de marzo estará abierta la fase de inscripción para el proceso de admisión de la UdeA. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.

La Universidad de Antioquia ya inició su proceso de admisión para el segundo semestre de este año. La institución informó que tiene 5.102 cupos disponibles en 111 programas académicos de pregrado a los que podrán aplicar las personas interesadas en estudiar tanto de manera presencial, en la sede principal de Medellín y en las sedes regionales, como de manera virtual.

La novedad para esta convocatoria es que el programa de Odontología no será ofertado para el semestre 2026-2. Según la UdeA, la decisión responde a las dificultades derivadas de la pandemia y a la necesidad de fortalecer los procesos de formación práctica y clínica de los estudiantes actualmente matriculados.

Alejandro Hurtado Aristizábal, decano de la Facultad de Odontología, explicó que la decisión se trata de una pausa temporal que contó con el análisis y la aprobación del Consejo Académico. “Esperamos retomar la oferta en el primer semestre de 2027. Para nuestra Facultad —que hoy cuenta con más de 600 estudiantes— es fundamental garantizar una formación de alta calidad, lo que implica disponer de espacios físicos adecuados, materiales suficientes y convenios de práctica con las mejores condiciones”.

Además, informaron que los aspirantes al programa de Medicina deberán presentar la prueba de admisión únicamente en modalidad presencial en el Campus Medellín, pues no estará habilitada la opción virtual para este programa.

Para los demás programas, la UdeA informó que podrá presentarse en modalidad presencial en los distintos campus o virtual, mediante plataformas tecnológicas. Esto se elige al momento de la inscripción. Tenga en cuenta que, el valor varía según el lugar de oferta del programa: COP 90.800 para programas en Medellín y COP 28.200 para los de regiones.

Estas son las fechas a tener en cuenta:

Inscripción a través del portal universitario y pago de derechos de inscripción: hasta el 18 de marzo.

Legalización últimos pagos : 20 de marzo

Registro biométrico para quienes presenten el examen virtual: del 6 al 9 de abril

Simulacro para aspirantes del examen virtual: del 10 al 16 de abril

Examen de admisión : 25 y 26 de mayo

Publicación de resultados: 11 de junio. Los resultados estarán disponibles para ser consultados en el Portal Web hasta el 30 de junio.

Recuerde que los aspirantes de comunidades afrocolombianas e indígenas contarán con dos cupos especiales por programa para cada una de estas poblaciones. Asimismo, los deportistas de alto rendimiento que hayan obtenido medallas de oro, plata o bronce en campeonatos nacionales, internacionales, olímpicos o mundiales, y que pertenezcan a ligas, asociaciones, federaciones o clubes reconocidos por el Ministerio del Deporte, podrán acceder a un cupo especial.

Todo el proceso de inscripción se hace en línea, a través de la página de la Universidad de Antioquia. Allí debe diligenciar el formulario de inscripción y luego pagar los derechos en línea, o con un formato de consignación que le arroja el sistema si elige esa opción.

