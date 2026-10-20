Banco Santander ofrece 90 becas para formarse en IA en Madrid: así puede aplicar

La formación se realizará de manera presencial en Madrid, España, entre el 12 y el 23 de julio de 2027. Según la información publicada por las instituciones, reunirá a…

Banco Santander e IE University, a través de IE Foundation, abrieron una convocatoria de 90 plazas para el programa Santander | Innovation & AI Experience in Madrid 2027, una experiencia formativa internacional que busca enseñar a jóvenes de distintas disciplinas cómo utilizar la inteligencia artificial (IA) para innovar, resolver problemas y desarrollar soluciones con impacto.

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La formación se realizará de manera presencial en Madrid, España, entre el 12 y el 23 de julio de 2027. Según la información publicada por las instituciones, reunirá a jóvenes de 12 países y no exige conocimientos técnicos previos ni experiencia laboral con herramientas de inteligencia artificial.

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El programa es gratuito y no requiere ser cliente de Banco Santander. Sin embargo, los aspirantes deben cumplir los requisitos de elegibilidad y superar un proceso de selección que incluye una prueba de habilidades y una evaluación posterior de su perfil.

¿Qué cubre la beca?

Las 90 plazas incluyen la matrícula del curso, los vuelos de ida y vuelta desde los aeropuertos internacionales establecidos para cada país participante, el alojamiento durante la estancia en Madrid y un seguro de asistencia en viaje. La organización también entregará un certificado de participación.

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Hay algunos gastos que no están cubiertos. Los traslados entre el aeropuerto y el alojamiento, tanto en el país de origen como en Madrid, corren por cuenta del participante. Tampoco se incluyen seguros médicos complementarios, si la persona desea contratar uno.

Los seleccionados deberán contar con un pasaporte válido y, cuando corresponda según su nacionalidad, gestionar el visado para entrar en España. Estos trámites son responsabilidad de cada participante. Banco Santander e IE Foundation advierten que no cobrarán tasas por participar en el programa.

¿Qué aprenderán los participantes?

La formación tendrá una metodología práctica, basada en talleres y retos colaborativos. Durante las dos semanas, los participantes explorarán cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial para diseñar, validar y desarrollar soluciones frente a problemas concretos. El programa también contempla el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y la mentalidad innovadora, con acompañamiento de profesionales y expertos del sector.

La propuesta está dirigida a jóvenes de diferentes perfiles académicos, por lo que no se limita a quienes trabajan en tecnología o tienen conocimientos avanzados de programación.

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con todos los siguientes requisitos:

Tener entre 21 y 35 años al momento de presentar la solicitud.

Ser estudiante universitario o contar con un título universitario.

Ser ciudadano o residente de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Perú, Portugal, Reino Unido o Uruguay.

Tener un nivel suficiente de español o inglés para seguir el programa.

Registrarse en Santander Open Academy y presentar la candidatura dentro del plazo establecido.

Tener disponibilidad para asistir presencialmente a las actividades en Madrid del 12 al 23 de julio de 2027.

Completar la prueba de habilidades (Assessment Test), que es obligatoria.

No es necesario tener una formación específica en inteligencia artificial ni pertenecer a una carrera relacionada con ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM). Pueden postularse graduados y estudiantes universitarios de áreas como negocios, economía, derecho, ciencias sociales, humanidades, salud, comunicación, ingeniería y diseño.

Los equipos contarán con el acompañamiento de profesionales del sector y trabajarán en un proyecto final: el desarrollo y la presentación de un prototipo basado en inteligencia artificial para responder a un desafío real. Además de la formación, el programa busca facilitar el intercambio entre jóvenes de distintos países y disciplinas, así como la creación de contactos y oportunidades de colaboración internacional.

¿Cómo es el proceso de selección y cuáles son las fechas?

El proceso consta de dos fases. La primera comienza con la inscripción y la realización de una prueba de habilidades. Quienes sean preseleccionados deberán completar después su perfil y entregar documentos adicionales.

Primera fase: inscripción y prueba de habilidades

Las inscripciones estarán abiertas desde el 2 de septiembre hasta el 3 de diciembre de 2026, a las 11:59 p. m. (GMT+2).

Una vez enviada la candidatura, los aspirantes recibirán por correo electrónico las instrucciones para realizar el Assessment Test. La prueba debe completarse antes del 4 de diciembre de 2026, a las 11:59 p. m. (GMT+2).

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La preselección tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos y los resultados de esta evaluación. Según el calendario publicado, los candidatos preseleccionados serán notificados el 15 de diciembre de 2026.

Segunda fase: evaluación del perfil

Quienes superen la primera etapa deberán completar su candidatura en la plataforma antes del 12 de enero de 2027 y aportar tres elementos:

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Hoja de vida o perfil de LinkedIn.

Carta de motivación.

Breve descripción de un proyecto innovador en el que hayan participado o que hayan liderado, dentro del límite de palabras establecido en la plataforma.

La evaluación final se realizará entre el 13 de enero y el 9 de febrero de 2027. Para elegir a los participantes se tendrán en cuenta los requisitos de elegibilidad, los resultados de la prueba de habilidades y la calidad de los documentos y del proyecto presentado.

La comunicación de los resultados finales está prevista para el 10 de febrero de 2027.

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¿Dónde inscribirse?

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos completos y presentar su candidatura a través de Santander Open Academy, en el siguiente enlace: Aquí puede consultar la convocatoria e inscribirse al programa

Antes de enviar la solicitud, es importante revisar las condiciones de participación y las fechas de cada fase. Completar el Assessment Test dentro del plazo establecido es obligatorio para continuar en el proceso.

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La iniciativa corresponde a la segunda edición del programa, impulsado por Banco Santander e IE University a través de IE Foundation. La propuesta busca acercar la formación en inteligencia artificial a jóvenes universitarios de distintas áreas, incluso a quienes no cuentan con experiencia técnica previa.

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