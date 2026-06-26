Becas de maestría en México: universidad abre convocatoria para estudiantes colombianos

Varias convocatorias son virtuales, pero también hay unas presenciales. Foto: Pexels

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El Icetex dio a conocer las diferentes convocatorias abiertas para aplicar a becas de maestrías en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, una universidad privada de México. Las convocatorias son para profesionales colombianos interesados en estudiar en áreas de ingeniería, políticas públicas o en la escuela de humanidades.

La primera convocatoria consiste en dos becas para estudiar la Maestría en Ciencia de Datos y Políticas Públicas, que cubren el 50 % sobre el valor de la matrícula. El estudio es presencial e iniciaría el próximo año, pero el plazo para inscribirse finaliza el 2 de octubre de 2026, hasta las 5:00 p. m.

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Los requisitos para aplicar son:

Ser mayor de 21 años y menor de 65 años al momento del cierre de la convocatoria.

Haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior reconocida por la autoridad competente en materia de educación.

Tener un promedio mínimo de notas de 4.0/5.0 de pregrado.

Acreditar un mínimo de doce meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.

Contar con la admisión definitiva por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

La segunda convocatoria consta de doce becas para las maestrías virtuales en Educación, y Tecnología Educativa. El beneficio consiste en el 45 % de descuento sobre el valor de la matrícula. Los requisitos son los mismos que los de la primera convocatoria, y el plazo para inscribirse es el 3 de julio, hasta las 5:00 p. m.

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La tercera convocatoria tiene disponible diez becas que cubren el 50 % del valor de la matrícula para estudiar las maestrías en Ciberseguridad, e Inteligencia Artificial Aplicada. La modalidad de estudio es virtual y el plazo para participar finaliza el 15 de julio, hasta las 5:00 p. m. Los requisitos son los mismos.

Por último, hay dos becas del 100 % exclusivamente para el Doctorado en Política Pública en la misma institución mexicana. Los requisitos de la edad y admisión en la institución son los mismos, pero los otros cambian un poco. Los interesados en participar deben:

Acreditar un mínimo de 24 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.

Tener un promedio mínimo de notas de 4.0/5.0 sin aproximaciones en sus estudios de maestría.

Esta convocatoria cierra el 15 de julio, hasta las 5:00 p. m., y el estudio presencial inicia el próximo año.

Todas las postulaciones se deben hacer a través de la página del Icetex.

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