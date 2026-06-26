Becas de maestría en México: universidad abre convocatoria para estudiantes colombianos

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El Icetex dio a conocer las diferentes convocatorias abiertas para aplicar a becas de maestrías en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, una universidad privada de México. Las convocatorias son para profesionales colombianos interesados en estudiar en áreas de ingeniería, políticas públicas o en la escuela de humanidades.
La primera convocatoria consiste en dos becas para estudiar la Maestría en Ciencia de Datos y Políticas Públicas, que cubren el 50 % sobre el valor de la matrícula. El estudio es presencial e iniciaría el próximo año, pero el plazo para inscribirse finaliza el 2 de octubre de 2026, hasta las 5:00 p. m.
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Los requisitos para aplicar son:
- Ser mayor de 21 años y menor de 65 años al momento del cierre de la convocatoria.
- Haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior reconocida por la autoridad competente en materia de educación.
- Tener un promedio mínimo de notas de 4.0/5.0 de pregrado.
- Acreditar un mínimo de doce meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.
- Contar con la admisión definitiva por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
La segunda convocatoria consta de doce becas para las maestrías virtuales en Educación, y Tecnología Educativa. El beneficio consiste en el 45 % de descuento sobre el valor de la matrícula. Los requisitos son los mismos que los de la primera convocatoria, y el plazo para inscribirse es el 3 de julio, hasta las 5:00 p. m.
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La tercera convocatoria tiene disponible diez becas que cubren el 50 % del valor de la matrícula para estudiar las maestrías en Ciberseguridad, e Inteligencia Artificial Aplicada. La modalidad de estudio es virtual y el plazo para participar finaliza el 15 de julio, hasta las 5:00 p. m. Los requisitos son los mismos.
Por último, hay dos becas del 100 % exclusivamente para el Doctorado en Política Pública en la misma institución mexicana. Los requisitos de la edad y admisión en la institución son los mismos, pero los otros cambian un poco. Los interesados en participar deben:
- Acreditar un mínimo de 24 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.
- Tener un promedio mínimo de notas de 4.0/5.0 sin aproximaciones en sus estudios de maestría.
Esta convocatoria cierra el 15 de julio, hasta las 5:00 p. m., y el estudio presencial inicia el próximo año.
Todas las postulaciones se deben hacer a través de la página del Icetex.
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