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Beneficiarios del Icetex ya pueden renovar su crédito para el primer semestre de 2027

Ya está abierto el proceso para que 95.000 estudiantes puedan renovar su crédito educativo con el Icetex y aseguren el cubrimiento de sus gastos por matrícula o sostenimiento para el primer semestre de 2027. Estos son los detalles.

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Redacción Educación
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Imagen de referencia. El Icetex invertirá COP 1,07 billones para cubrir estas matrículas o el sostenimiento de los jóvenes.
Foto: Icetex - Icetex

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El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció que ya se abrió el proceso de renovación para los 95.000 estudiantes que están financiando sus estudios con crédito reembolsable de la entidad. Hasta el próximo 26 de febrero, los jóvenes que esperan seguir contando con este apoyo podrán realizar el trámite para asegurar el cubrimiento de sus gastos por matrícula o sostenimiento para el primer semestre de 2027.

En total, el instituto destinará COP 1,07 billones de recursos propios para dicho cubrimiento. Los créditos, cabe apuntar, corresponden a líneas de crédito reembolsable vigentes, tanto de pregrado como de posgrado, dentro y fuera del país, así como a créditos de sostenimiento.

“Es un importante esfuerzo económico que hace la entidad para que los miles de estudiantes que confían en el Icetex puedan continuar sus estudios”, afirmó el presidente de la entidad, Richard Caicedo, quien también subrayó que el apoyo es posible gracias al cumplimiento de quienes ya están pagando su crédito.

¿Cómo renovar el crédito educativo?

Para que el Icetex realice el desembolso a las universidades por matrícula, o a las cuentas personales en los casos de crédito de sostenimiento, los estudiantes deben:

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  • Actualizar sus datos en el sitio web del Icetex, en este enlace.
  • Presentar el formulario en la Institución de Educación Superior (IES) donde estudia.

Si el estudiante cumple con los requisitos y sigue el procedimiento establecido, la universidad se encargará de gestionar la renovación del crédito educativo con el instituto, asegurando el giro correspondiente.

El Icetex aclaró que para realizar el proceso de renovación es necesario que los estudiantes o, si aplica, los deudores solidarios, hayan realizado con anterioridad el proceso de autenticación biométrica. Los que estén pendientes, lo deben hacer acudiendo presencialmente a los Centros de Atención Presencial de la entidad o vía telefónica a través de la línea 333 602 5656.

El instituto, además, recordó que sus trámites no tienen costo y se deben llevar a cabo de manera directa, sin intermediarios. “El Icetex reitera su llamado para que los beneficiarios no se dejen engañar por tramitadores. Quienes conozcan casos de tramitadores deben reportarlos al correo denunciatramitadores@icetex.gov.co”, apuntó.

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Por Redacción Educación

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