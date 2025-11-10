Bloqueos de sindicato de maestros impiden ingreso de funcionarios al Ministerio de Educación

Esta es la sede del CAN del Ministerio de Educación, en Bogotá. Foto: Ministerio de educación

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Educación, por medio de un comunicado, anunció que la jornada laboral de este lunes 10 de noviembre será virtual. Esta decisión, explicó la cartera, se debe a que todavía “se mantienen las dificultades para el ingreso y la salida de los funcionarios de la entidad”.

(Lea: Concurso de ascenso docente 2026: valor del PIN y lista de profesores habilitados)

“Desde la Secretaría General estamos tomando las medidas necesarias para habilitar la libre circulación, o en caso de requerirse, evacuar las instalaciones y garantizar el trabajo en casa, bajo condiciones de seguridad para todos y todas”, añadió la cartera en un comunicado enviado a los trabajadores.

En la sede del ministerio ubicada en el CAN permanece un grupo de sindicatos de maestros y maestras del Valle del Cauca en manifestación, que pide que se les apruebe una prima territorial, la cual, al parecer, fue acordada con la Alcaldía de Cali. Hace un par de meses, el Consejo de Estado se pronunció y aseguró que no era un tema que debía aprobar la cartera.

(Puede leer: U. del Atlántico: Mineducación abre investigación preliminar contra designación de rector)

Hasta el momento, desde el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media y desde la Oficina Asesora Jurídica, se llevan a cabo una serie de mesas de diálogo y de negociación.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚