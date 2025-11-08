U. del Atlántico: Mineducación abre investigación preliminar contra designación de rector Foto: Archivo particular y El Espectador

Las controversias en torno a la designación de Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico no paran. Recientemente, el ministro de Educación, Daniel Rojas, a través de su cuenta oficial de Twitter, informó que abrieron una investigación preliminar en contra de los integrantes del Comité de Credenciales y del Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de decisión de las instituciones de educación superior públicas.

El objetivo de esta investigación preliminar, dijo el jefe de la cartera, es “verificar el presunto incumplimiento de las disposiciones legales en el marco del proceso de elección del rector”. También aseguró que estas medidas se basan en el cumplimiento del compromiso que asumió con la asamblea estudiantil de la institución.

“Avanzamos en la mesa de diálogo encabezada por el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, y la Subdirección de Inspección y Vigilancia, atendimos el llamado de sectores diversos de estudiantes que buscan una salida pacífica a la crisis de gobernabilidad que hoy paraliza a una de las universidades más importantes del Caribe”, anotó Rojas.

Otra de las labores que han adelantado en la mesa, de acuerdo con Rojas, es la recopilación de información oficial y de las denuncias que se han interpuesto alrededor de la “presunta afectación a la integridad y violación de derechos de integrantes de la comunidad universitaria en el marco de la protesta”.

Rojas añadió que continuarán en el proceso de diálogo con el objetivo de buscar una salida para retomar las actividades académicas, pues, a la fecha, ocho de sus diez facultades están en paro indefinido.

📚 Lo que debe saber de la designación de rector en la U. del Atlántico

La designación de Barrios como rector no ha caído muy bien entre la comunidad educativa de la universidad, que es la institución de educación superior pública más grande del Caribe colombiano.

Como lo hemos contado en estas páginas, una de las razones que explican por qué es tan llamativa la rectoría de esta institución es el presupuesto que maneja: para 2025, ha administrado cerca de COP $445.000 millones. A esto se suma, a que este cargo es codiciado por los principales clanes políticos de la región, como los Name, los Gerlein o los Char.

Una de las principales controversias que marcó el camino hacia la rectoría fue la modificación del artículo 29 del Estatuto del CSU, que permite la reelección del rector por una única vez para un periodo de cuatro años, ya sea de manera inmediata o en un periodo posterior. Este cambio es importante, porque habilitó a Danilo Hernández, reciente rector y cercano a la familia Char, a aspirar a un segundo periodo.

Sin embargo, los Char llegaron divididos a la designación del rector. La consulta a la comunidad educativa, que se encarga de conocer la opinión de los estudiantes, docentes y administrativos, fue la muestra perfecta de esa división. Los resultados, aunque no deciden quién será el rector o la rectora, sí son fundamentales para determinar quiénes son los cinco aspirantes que continúan.

Hernández ganó la consulta con más de seis mil votos, pero solo contó con el apoyo de Arturo Char, exsenador investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y por corrupción electoral, quien incluso se reunió con líderes estudiantiles para impulsar al rector y hasta le sacó una canción a pocos días de la contienda.

Las cartas de Fuad Char, padre de Arturo y cabeza del clan, estaban jugadas por Leyton Barrios, quien se desempeñaba como secretario de Educación del Atlántico y había sido concejal de Cambio Radical. En la consulta quedó en tercer lugar, con 3.496 votos.

Wilson Quimbayo era el candidato más afín al Gobierno. Además de ser el más distante del gobernador actual, Eduardo Verano de la Rosa, quien también mantiene una estrecha relación con los Char, ha recibido apoyo del ministro del Interior, Armando Benedetti.

Los otros dos candidatos eran Álvaro González, actual vicerrector de Bienestar Universitario, y el docente Alcides Padilla.

