Brigitte Baptiste renuncia a la rectoría de la Universidad Ean

La Universidad Ean, que está enfocada en el emprendimiento sostenible, resaltó que, durante estos años, la institución logró…

Brigitte Baptiste presentó su renuncia a la rectoría de la Universidad Ean, cargo que ocupó durante siete años y en el que estará hasta el próximo 30 de octubre. "La universidad reconoce el trabajo realizado por Brigitte Baptiste durante su permanencia en la rectoría y su aporte a la ejecución de las prioridades institucionales definidas por los órganos de gobierno", indicó la institución a través de un comunicado.

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La Universidad Ean, que está enfocada en el emprendimiento sostenible, resaltó que, durante estos años, la institución logró robustecer su propuesta académica y su capacidad frente a los retos del país. Destacó algunos de los avances bajo el liderazgo de Baptiste, como la creación de nuevas oportunidades para jóvenes emprendedores a través de Becas por Colombia, el fortalecimiento de la presencia regional y la ampliación de la comunidad estudiantil.

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El emprendimiento y la sostenibilidad, de acuerdo con la universidad, también se consolidaron dentro de la propuesta de valor institucional, a la vez que se entablaron alianzas con el sector empresarial, con el fin de ampliar las oportunidades de estudiantes y egresados.

"Agradecemos a Brigitte Baptiste por su dedicación durante estos siete años y por su contribución a la institución, al tiempo que reafirma su compromiso con la continuidad de su proyecto educativo y con los desafíos que tiene por delante", se lee en el comunicado.

La renuncia de Baptiste, apuntó la institución, marca una nueva etapa para la universidad y en la visión de largo plazo definida por su Sala General y su Consejo Superior. En ese contexto, Baptiste continuará vinculada a la Ean como profesora emérita, sumado a que estará al frente de la cátedra "Ecología para el Emprendimiento". Desde allí, buscará seguir aportando a la comunidad académica y a los diálogos sobre educación, sostenibilidad e innovación en el país.

Baptiste es bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana, magister en Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida y tiene un doctorado honoris causa en Gestión Ambiental otorgado por Unipaz. Durante diez años, además, fue directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. No solo es considerada una experta en temas ambientales y de biodiversidad, sino también una líder destacada en asuntos de diversidad de género, reconocida por su participación, como mujer transgénero, en conferencias internacionales.

Desde septiembre de 2019 venía liderando la transformación del modelo educativo en la Universidad Ean, la cual se ha centrado en integrar la sostenibilidad en la organización académica, así como en fomentar la cooperación para desarrollar proyectos de investigación e innovación, priorizando la Agenda 2030.

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