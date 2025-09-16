Cinco personas del consejo superior de la Universidad del Pacífico serán reemplazadas

La Universidad del Pacífico se encuentra bajo vigilancia especial desde 2015. Foto: Tomada de la página de la U

El Ministerio de Educación decidió que se reemplazarán a cinco miembros del Consejo Superior de la Universidad del Pacífico luego de encontrar una serie de irregularidades, y como parte de las medidas de vigilancia especial de la institución que se encuentra bajo esta figura desde 2015 por dificultades administrativas, financieras y académicas.

Según el ministerio, el reemplazo es de carácter preventivo y tendrá una vigencia de hasta un año, prorrogable una sola vez. Durante este tiempo, las personas designadas por el Ministerio deberán asegurar el cumplimiento de las disposiciones impartidas y apoyar la superación de las situaciones administrativas y de gobernanza que han afectado a la universidad.

En la resolución donde se notificó el cambio, el ministerio menciona que los cinco miembros del Consejo Superior Universitario que serán reemplazados son Leonardo Vidal Obregón (representante del sector productivo), Edinson Cristhofer Ángulo Ángulo (representante de directivas académicas), Jordy Farid Maturana Andrade (representante de estudiantes), Jhon Freddy Cardona Muñoz (representante de egresados) e Irma María Payán Moreno (representante de docentes).

De acuerdo con el ministerio, estas personas “han incumplido las órdenes y medidas de carácter administrativo, entre ellas, las medidas conminatorias de cumplimiento Medida de vigilancia especial, realizadas por el Ministerio de Educación Nacional”.

También se lee en la resolución que las cinco personas “han impedido o dificultado la ejecución de las medidas u órdenes adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional durante la vigilancia especial, tales como, la inspección in situ, y el reemplazo del Rector y Representante Legal, circunstancia que impide la materialización de los fines de la medida de vigilancia especial y también dificulta y obstaculiza las labores de inspección y vigilancia”.

En el resolución también se muestra que cuatro de las cinco personas, actualmente están ejerciendo su cargo pese a que su periodo ya se encuentra vencido. Entre ellos están el representante de directivas académicas, docentes, egresados y estudiantes.

Por esto, el ministerio dice que “la necesidad de ordenar el reemplazo de los cinco miembros del Consejo Superior de la Universidad del Pacífico no responde a un capricho o arbitrariedad”, sino que busca que “se supere en el menor tiempo posible las situaciones que provocaron la imposición de las medidas”.

