 

Colegios en concesión, ¿qué hay detrás del debate por la renovación de sus contratos?

Los colegios en concesión, públicos, pero administrados por una organización sin ánimo de lucro, han desatado un intenso debate por un borrador de decreto del Ministerio de Educación. Ahora, que el Distrito, como supo El Espectador, renovará sus contratos, el tema vuelve a estar sobre la mesa. Le explicamos los puntos centrales de la discusión.

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Paula Casas Mogollon

Paula Casas Mogollon

Laura Valentina Murillo Hernández

Maribel Jaimes Salcedo

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