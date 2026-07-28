Colombia tendrá su universidad pública número 36: así será la Universidad Policial

La DIEPOL fue fundada hace más de ocho décadas, con la creación del Departamento Docente de la Policía Nacional. Foto: Mauricio Alvarado - Mauricio Alvarado Lozada

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Esta semana, el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), un órgano asesor del Mineducación, aprobó la incorporación de una nueva institución de educación superior al sistema de universidades públicas del país.

Se trata de la Dirección de Educación Policial (DIEPOL), la cual recibió un concepto positivo de la Sala de Evaluación de Trámites Institucionales de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), así como del Ministerio de Educación.

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Según detalló el Observatorio de la Universidad Colombiana, la presentación de esta propuesta fue realizada por Martha Elena Hernández, subdirectora de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación.

La DIEPOL fue fundada hace más de ocho décadas, con la creación del Departamento Docente de la Policía Nacional. En este momento, cuenta con la acreditación de alta calidad y con una oferta de 30 pregrados técnicos profesionales y 5 universitarios.

“La que será la nueva Universidad Policial es una institución de régimen especial, adscrita al Ministerio de la Defensa Nacional”, precisa el observatorio, en su portal web.

Con esta decisión, Colombia ahora cuenta con 36 universidades públicas.La DIEPOL es la institución más reciente en incorporarse, después de la Universidad de los Pueblos Pastos y Quillasingas, registrada recientemente.

¿Qué implica su integración al SUE? Según precisan desde el observatorio, “con esta transformación, la DIEPOL podrá desarrollar libremente programas de posgrado a nivel de doctorado”.

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Vale señalar que, debido a su régimen especial, la DIEPOL, cuyo actual rector es Oleskyenio Enrique Flórez Rincón, no pasará a financiarse mediante los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y continuará dependiendo de los recursos asignados por el Ministerio de Defensa.

Según se lee en el sitio web de la DIEPOL, su objetivo para 2030 es ser “una institución preparada para responder ante el cambio social a nivel local y global, como resultado de transformaciones estructurales que generen cultura y conciencia de futuro responsable en la ciudadanía”.

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