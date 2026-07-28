Mineducación rechazó amenazas e intimidaciones contra miembros del CSU de la U. del Pacífico

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El Ministerio de Educación rechazó, en la mañana de este martes, 28 de julio, las amenazas e intimidaciones denunciadas por miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) de la U. del Pacífico durante una sesión en la que se avanza en el proceso de designación del nuevo rector de la institución.

“De acuerdo con las denuncias conocidas durante la sesión, uno de los consejeros habría recibido amenazas dirigidas a través de su hija menor de edad, a quien le enviaron una fotografía de la vivienda familiar con mensajes relacionados con el desarrollo de la reunión”, precisó Mineducación, a través de un comunicado.

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Por su parte, la cartera de Educación señaló que otra integrante del CSU manifestó que personas desconocidas llegaron hasta su residencia, golpearon insistentemente la puerta, hechos que la obligaron a retirarse de la sesión por razones de seguridad.

“Vale la pena precisar que estas amenazas se dan en el contexto de definición de la lista definitiva de candidatos habilitados para continuar en el proceso de elección de rector de la Universidad del Pacífico, donde nuestra delegada fue objeto de una recusación sin ninguna prueba que la respalde”, agregó el Ministerio de Educación.

La cartera de Educación expresó su solidaridad con las personas afectadas, y reiteró que cualquier acto de intimidación contra miembros de gobierno de las instituciones de educación superior constituye un hecho que atenta contra las garantías democráticas, la autonomía universitaria y el libre ejercicio de las funciones públicas.

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Por esta razón, el Mineducación anunció que interpondrá las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para que adelanten las investigaciones correspondientes, esclarezcan lo sucedido e implementen las medidas necesarias para proteger la vida, la integridad y la seguridad de los integrantes del Consejo Superior Universitario.

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