Conozca cómo funciona el nuevo mecanismo para pagar créditos con el Icetex

El pago del crédito dependerá de los ingresos de la persona que haya contraído el préstamo con el Instituto.

Este miércoles, el presidente Iván Duque firmó el decreto 1009 de 2022 que deja en firme el mecanismo de Pago Contingente al Ingreso (PCI) para nuevos créditos con el Icetex, una alternativa de pago para quienes accedan a un crédito con esta entidad. Acá le explicamos cómo funciona el nuevo mecanismo.

Este tendrá como base los ingresos de la persona que haya contraído el crédito y el monto de las cuotas estará sujeto a estos. Como lo explica la entidad, “los usuarios que se beneficien del mecanismo PCI tendrán una deducción y retención proporcional a sus ingresos siempre y cuando la persona devengue más de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV)”. (Puede leer: Vacantes para docentes: Amplían plazo de inscripción en convocatoria de MinEducación)

Para quienes tienen ingresos entre uno y dos SMMLV, la proporción será desde el 11 %, mientras que para aquellas personas que devengan más de 8 SMMLV, el porcentaje será de hasta el 20 % del ingreso mensual.

¿Qué pasa si la persona que tiene un crédito con el Icetex no está trabajando o sus ingresos mensuales son iguales o menores a 1 SMMLV?

El Icetex aclaró que, mientras la persona no trabaje o mientras que sus ingresos sean iguales o menores a un salario mínimo, no deberán realizar un pago. Esto, no les generará estado de mora en el crédito, ni serán reportados en las centrales de información.

Como este mecanismo se establece a través de la deducción y retención directa de los usuarios del crédito, estas serán realizadas por el empleador o contratante de la persona que haya accedido al crédito con el Icetex y se hará al momento de recibir el ingreso. (Le puede interesar: Uno de cada tres docentes de educación básica y media tienen contratos temporales)

Sin embargo, para aquellas personas que trabajan o reciben sus pagos del extranjero, deberán realizar los pagos correspondientes de acuerdo a su ingreso mensual.

¿Desde cuándo se podrá acceder a este nuevo mecanismo de pago?

Según informó el Icetex, este mecanismo solo será aplicable a los nuevos créditos que sean contraídos con la entidad a partir de 2023. Cabe resaltar que es un mecanismo voluntario, por lo cual las personas que deseen acceder a este, deberán manifestarlo al momento de solicitar el crédito. (También puede leer: Pruebas Saber Pro 2022: ¿cuándo salen los resultados?)

El Instituto también señaló que el período de amortización del crédito será por 20 años, como máximo, luego de que la persona haya terminado los estudios para los que solicito el préstamo. Si, transcurrido este tiempo, el crédito no ha sido pagado en su totalidad, se dará por terminado.

Como contamos en esta nota publicada a finales de abril, este mecanismo de PCI fue creado por el australiano Bruce Champan y lleva tres décadas de experiencia en países como Australia (que fue el primero en implementarlo en 1989), Reino Unido, Corea del Sur y Nueva Zelanda. “La implementación en los países que lo han desarrollado varía en su estructura, pero tienen el mismo fundamento: el reembolso una vez finalice el estudio y cuando ya el usuario garantice un ingreso. Además, no afecta su capacidad económica y elimina el concepto de mora”, señaló Chapman en un evento que organizó Icetex a mediados de abril.