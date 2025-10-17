Consejo de Estado anula elección de rector de U. Tecnológica del Chocó, ¿qué sigue?

La Universidad Tecnológica de Chocó (UTCH) tiene más de 14.000 estudiantes inscritos en 24 programas. Foto: UTCH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Consejo de Estado declaró nula la resolución del 18 de febrero de 2025 del Ministerio de Educación, en la que se designó a Luis Alfredo Giraldo Álvarez como rector y representante legal de la Universidad Tecnológica del Chocó. El documento, además, emitía una serie de medidas preventivas y de vigilancia especial para la institución.

(Puede ver: ¿Por qué hay escasez de cupos para residencias médicas en algunas universidades públicas?)

Esta sentencia, emitida por la Sección Quinta de la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, es una respuesta a la demanda interpuesta por Willintong Gómez Palacios. Tras analizar los hechos, el alto tribunal señaló que “en la decisión ministerial hubo falta de competencia e infracción de las normas en las que debió fundarse la expedición de dicho acto administrativo”.

De acuerdo con el fallo, dos problemas jurídicos refieren “causales de nulidad, falta de competencia e infracción de las normas en que debió fundarse la expedición del acto administrativo Nro. 002638 del 18 de febrero de 2025, que es la resolución emitida por el Ministerio de Educación. Sin embargo, el fallo no habla de aquella emitida el 5 de septiembre y que deja en firme la designación del rector.

Por eso, explica la institución por medio de un comunicado, “la resolución de designación de Luis Alfredo Giraldo Álvarez como rector no fue objeto de demanda de nulidad electoral ni de pronunciamiento judicial por la Sala Quinta del Consejo de Estado”.

(Le puede interesar: Madrugar menos para ir al colegio, pero sin echar en saco roto el contexto colombiano)

El Ministerio de Educación se pronunció recientemente sobre el tema y aclaró que “respeta y acata las sentencias que profieren las autoridades judiciales del país”. Además, añadió que el CSU sesionará de manera inmediata.

El objetivo de este encuentro, agregó, “es tomar las decisiones que le corresponden como máximo órgano de gobierno frente al cumplimiento de la sentencia de única instancia proferida por el Consejo de Estado el pasado 25 de septiembre de 2025″.

Hasta el momento, no se conocen las medidas o los acuerdos a los que se llegaron durante esa sesión del CSU.

(Lea también: Fiscalía abre investigación contra Juliana Guerrero y la Fundación Universitaria San José)

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚