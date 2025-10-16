Fiscalía abre investigación contra Juliana Guerrero y la Fundación Universitaria San José

Juliana Guerrero sería la nueva viceministra de la Juventud. Foto: Gustavo Torrijos

La Fiscalía abrió una investigación preliminar en contra de Juliana Guerrero y a los directivos de la Fundación Universitaria San José por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento y falsedad personal. Esto luego de varias denuncias porque, al parecer, obtuvo de forma irregular su título universitario como contadora.

La entidad encargada de adelantar la investigación será la Fiscalía 42 Especializada de Bogotá. Cabe recordar que hace dos días, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), por medio de una certificación, señaló que “no se encontró registro a nombre de la ciudadana Juliana Andrea Guerrero Jiménez (...) de haber presentado el Examen de Estado de la Educación Superior - Saber Pro, ni el Examen de Estado de la Educación Técnica y Tecnológica - Saber TyT”.

Sin embargo, la entidad aclaró que en la misma base de datos sí figura un registro de inscripción vigente desde el 26 de julio, correspondiente a la presentación del Examen Saber Pro en el programa de Contaduría Pública. La aplicación de esta prueba “se encuentra programada, según el cronograma institucional, para el 9 de noviembre de 2025″, señaló la entidad en el documento.

La controversia en torno a este caso se remonta a comienzos de septiembre, luego de que la Presidencia publicara por segunda vez la hoja de vida de Guerrero para el cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad, esta vez con un estudio de pregrado que no se registró en la primera ocasión. Este ajuste provocó una serie de denuncias.

Una de ellas fue por parte de la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, quien denunció públicamente que Guerrero no habría presentado el examen Saber Pro, requisito legal para obtener un título profesional.

A finales de septiembre, la Fundación San José anunció que anulaba el título de contadora de Juliana Guerrero, postulada a viceministra de Juventud, tras establecer que no cumplió con todos los requisitos para graduarse.

