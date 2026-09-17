Contraloría declaró como hechos de impacto nacional hallazgos en millonarios pagos en Fomag

La Contraloría declaró de impacto nacional los hechos detectados en @Fiduprevisora , relacionados con pagos del @FomagOficial por $4,4 billones, realizados durante las últimas cinco semanas del anterior Gobierno, cuyos soportes y evidencias no pudieron ser identificados. Además,… pic.twitter.com/W2fVa8ggwT

El anuncio fue realizado por la contralora delegada para la economía y finanzas públicas, Jenny Lindo Díaz, quien aseguró que en labores de control se encontró un incremento de compromisos y dineros durante el gobierno anterior.

En la tarde de este miércoles, 16 de septiembre, la Contraloría General de la Nación anunció que declaró de impacto nacional los hechos detectados en la Fiduprevisora relacionados con pagos en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por COP 4,4 billones.

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Según la funcionaria, se detectaron “pagos realizados a proveedores del Fomag por más de 4,4 billones de pesos sin evidencias ni soportes. Además, se detectaron diferencias presupuestales relacionadas con las liquidaciones de los contratos del Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional de Colombia, FOPEP”.

A los hallazgos se suman aquellos relacionados con giros por encima de los COP 17.000 millones realizados a empresas de acueducto y energía “con patrimonios negativos y objetados por el revisor fiscal de la Fiduprevisora”. De acuerdo con el ente de control, a pesar de estos elementos, los pagos se realizaron por parte de la entidad encargada de estos recursos.

¿Qué implica esta declaratoria por parte de la Contraloría? Según precisó la entidad, esto implica poder realizar procesos con mayor celeridad, profundidad y garantía de la custodia de la información.

“Esta declaratoria permite iniciar de manera expedita el proceso de investigación de control fiscal, que estará a cargo de la Unidad Anticorrupción”, indicó el ente de control, a través de su cuenta de X. Según se lee en la página web de la Contraloría, la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción concentra los casos de mayor impacto nacional que exigen la intervención inmediata ante el riesgo de la pérdida o afectación a los recursos públicos.

"Es decir, aquí se investigan actos de corrupción, sobre los que el Contralor General considera que se requiere una atención especial, ya sea por la suma de recursos comprometidos, la trascendencia del tema o que impacten a una gran mayoría de la población en el territorio. La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, se enfoca en casos de gran trascendencia para los colombianos, por ejemplo, recursos para la salud que no llegan a los beneficiarios o son mal utilizados, obras que no prestan servicio a la comunidad o quedan inconclusas, los famosos elefantes blancos, proyectos de vivienda que no se construyen o son entregados con mala calidad y servicios para la comunidad que no se prestan", se lee en el sitio web.

En línea con esto, el Jefe de la Unidad y de los Contralores Delegados Intersectoriales adelantará auditorías especiales o investigaciones relacionadas con estos hechos para hechos "por el riesgo inminente de pérdida o afectación indebida del patrimonio público o para establecer la ocurrencia de hechos constitutivos de responsabilidad fiscal y recaudar y asegurar las pruebas para el adelantamiento de los procesos correspondientes", según describe una resolución que explica el propósito de esta unidad.

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