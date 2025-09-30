Contraloría pide información al Icetex sobre un contrato por COP 18.000 millones

La Contraloría dio al instituto un plazo de tres días para brindar respuesta.

La Contraloría General de la República pidió al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) suministrarle información sobre un contrato por un valor de aproximadamente COP 18.000 millones, para desarrollar una aplicación móvil.

A través de un derecho de petición, dirigido a Álvaro Hernán Urquijo, presidente del Icetez, y firmado por Andrey Geovanny Rodríguez, Contralor Delegado para el sector Educación, el órgano de control hizo la solicitud.

La Contraloría recibió una denuncia sobre la publicación de un anexo técnico, que serviría de soporte para la celebración del contrato, cuyo objetivo sería crear una “solución tecnológica innovadora, que le permita a los usuarios acceder, gestionar y realizar transacciones de manera segura, eficiente y desde cualquier lugar a través de una aplicación móvil que integre servicios financieros, educativos y de acompañamiento institucional”.

Es por ello que el órgano de control solicitó al Icetex, de manera puntual:

Los estudios previos efectuados, análisis de necesidad, pliegos de condiciones, anexos técnicos y publicación de la licitación, así como estudios de mercado.

Análisis de ofertas presentadas

Copia electrónica del contrato y de interventoría

Explicar la estructura de costos del proceso de contratación del asunto e informar las medidas adoptadas para asegurar la correcta utilización de los recursos públicos, así como para garantizar que el mecanismo de subasta inversa haya cumplido con su objetivo de optimizar las condiciones económicas del mercado.

La entidad dio al instituto un plazo de tres días, a partir de este 30 de septiembre, para brindar respuesta. De lo contrario, el Icetex estaría sujeto a “incurrir en las causales para adelantar un proceso administrativo sancionatorio fiscal”.

