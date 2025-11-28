Consejo Académico de la UdeA rechaza presencia de Wilmer Mejía como delegado de Petro en el CSU

El Consejo Académico solicita con urgencia que el presidente Gustavo Petro delegue esta representación en otra persona, considerando la idoneidad, las capacidades y los principios éticos requeridos para este cargo. Foto: Cortesía Universidad de Antioquia.

El Consejo Académico de la Universidad de Antioquia se pronunció en las últimas horas sobre la presencia en el Consejo Superior Universitario (CSU) de Wilmer Mejía, director de Inteligencia Estratégica y mencionado en las más recientes revelaciones de Noticias Caracol sobre presuntas relaciones con disidencias de las FARC, señalando que la representación del presidente de la República ante el CSU no puede ser ocupada por un funcionario de la inteligencia nacional, por considerarse incompatible con la autonomía universitaria y los principios éticos que rigen la institución superior pública.

El Consejo Académico está integrado por las y los decanos de facultades, las y los directores de escuelas e institutos, así como los integrantes del comité rectoral y los representantes profesorales. El CSU, a su vez, es el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad. “Nuestro contexto institucional, por décadas, ha estado marcado por el estigma y la violencia, llevando incluso, en diferentes momentos, a amenazas, asesinatos y desapariciones de integrantes de nuestra comunidad universitaria por parte de distintos actores involucrados en el conflicto armado”, agrega el comunicado del Consejo Académico.

Por esas razones, el Consejo Académico solicita “con urgencia” que el presidente Gustavo Petro delegue esta representación en otra persona, considerando la idoneidad, las capacidades y los principios éticos requeridos para este cargo, “cuya principal función es la de contribuir a la estabilidad, fortalecimiento y proyección de nuestra Universidad”.

El Consejo también subrayó que corresponde a las autoridades competentes investigar y determinar posibles responsabilidades disciplinarias y penales en el caso Mejía en su rol dentro de la de la Dirección Nacional de Inteligencia —DNI—. Los informes periodísticos señalan a Mejía de tener presuntos vínculos con las disidencias de las FARC lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Mejía negó esos señalamientos en un comunicado divulgado el pasado martes, calificándolos como acusaciones “infundadas”.

Por otra parte, el Consejo Académico rechazó las declaraciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, “en las que relaciona de manera generalizante esta situación con dinámicas particulares de nuestra Universidad. Estas opiniones reproducen imaginarios negativos y promueven la discriminación y los señalamientos que han sido sustento de la violencia que, en las últimas décadas, ha afectado gravemente a integrantes de nuestra comunidad universitaria”, continúa el comunicado del órgano directivo.

Finalmente, ante la amplia cobertura mediática del caso, el Consejo Académico hace un llamado a los medios a actuar con responsabilidad y rigor, evitando estigmatizar a la Universidad y proteger su reputación pública. La institución recordó su contribución al país en educación, ciencia, cultura y formación de ciudadanos competentes, capaces de aportar a la transformación y bienestar de la sociedad. Esta polémica se suma a un momento muy complicado de la institución de educación superior más importante de Antioquia.

La Universidad atraviesa una crisis financiera seria, reflejada en un déficit multimillonario y que ya obligó al Gobierno departamental a transferir recursos de emergencia. A esto se suma la vigilancia especial ordenada por el Ministerio de Educación, que advirtió riesgos por falta de liquidez y limitaciones en el control del gasto. Aunque la UdeA ha implementado medidas de austeridad, ese esfuerzo no ha sido suficiente para llenar el hueco fiscal.

