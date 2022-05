¿Cuáles son las propuestas de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández en educación?

Tras haber obtenido 8.527.768 y 5.953.209 de votos, correspondientes al 40,32 % y 28,15 % de las personas que acudieron a las urnas, Gustavo Petro del Pacto Histórico y Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se enfrentarán el 19 de junio en la segunda vuelta.

El Espectador analizó las propuestas que estaban contenidas en los programas de los candidatos hasta antes de la primera vuelta. ¿Cuáles son las apuestas de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández en temas educativos? ¿Son realizables? ¿Cuál sería el impacto en el sector? Con la ayuda de algunos expertos respondimos estas preguntas. (Puede leer: ¿Qué tan ambientales son las propuestas de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández?)

Gustavo Petro:

De las 420 propuestas del plan de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, 30 hablan de educación, es decir, el 7%. Quizás la que más llama la atención es la que gira en torno a garantizar, progresivamente, el acceso a la educación pública, gratuita y de calidad a nivel tecnológico y universitario. Para cumplir esta propuesta, dice el candidato, “se debe elevar históricamente el presupuesto público para todo el sistema educativo, en particular para la educación superior (...) como la ampliación, diversificación y creación de nuevas universidades, sedes y programas en todo el territorio nacional con participación y pertinencia regional y sociocultural”.

Al respecto, algunos expertos consideran que esta es una propuesta improbable de cumplir en el corto y en el mediano plazo. Por esto se preguntan cómo se piensa lograr, ya que en el plan de gobierno del candidato no se explica cuál será la hoja de ruta, ni el presupuesto que va a destinar para su ejecución. (Le puede interesar: Caso del senador Julián Bedoya por fraude académico: ¿A quién más formularán cargos?)

Por ejemplo, para Julián de Zubiría, investigador y educador, “es irresponsable presentarla como si se fuera alcanzar a corto plazo. Hoy la mitad de los jóvenes asiste a la educación superior. Para que la otra mitad lo haga, se requeriría duplicar los profesores, decanos, rectores e instalaciones”. Entonces, se pregunta, “¿por qué destinar tantos recursos a la educación superior, cuando la mitad de los niños menores de cinco años no recibe educación inicial?”.

Mientras tanto, Ignacio Mantilla, matemático y exrector de la Universidad Nacional, considera que “la palabra ‘progresivamente’ es acertada, pero los cambios en la educación requieren mucho tiempo, más que un período presidencial. Sería importante conocer cómo se planea hacerlo. La combinación de educación pública y privada en Colombia requiere de una buena estrategia para que se fortalezcan ambas”. Ambos académicos coinciden en que se podría decir que los políticos piensan en las próximas elecciones, mientras que los educadores deben pensar en las próximas generaciones.

Otra de las propuestas de Gustavo Petro, tiene que ver con la inclusión de jóvenes en situación de calle en el sistema educativo, basado en la experiencia de Bogotá Humana de Jóvenes en Paz, teniendo una bonificación por la prestación de servicios comunitarios y con programas de salud preventiva y de reducción de riesgo y daño para aquellos con consumo de sustancia psicoactivas. Busca, además, garantizar el acceso, permanencia y jornada extendida y para ello extenderán progresivamente la jornada educativa, brindando comida caliente a los estudiantes, realizando adecuaciones locativas y promoviendo el uso de diferentes escenarios y ambientes educativos. (Puede leer: La deuda de los candidatos a la presidencia con la niñez, según 200 organizaciones)

En cuanto a la primera infancia, señala que aumentará la atención integral para los niños y niñas menores 6 años, que será gratuito y que priorizará a 2.7 millones de niños y niñas en condiciones de vulneración de derechos. También explica que reconocerán progresivamente el trabajo de cuidado a las mujeres y otras personas a cargo de la niñez. Pero, el Observatorio de la Gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación asegura que ninguna de las propuestas tiene datos que den cuenta de su impacto en el sector, de su factibilidad, de su favorabilidad y la relación costo-beneficio.

Por último, respecto al Icetex, el candidato del Pacto Histórico plantea transformar la lógica bancaria del Icetex y “crear un ambicioso Plan de Salvamento para liberar de las deudas a todos sus usuarios”.

Rodolfo Hernández:

Sus propuestas para mejorar la educación en el país están centradas en los maestros como principales gestores “del futuro comunitario”. Para lograrlo afirma que es necesaria la calidad y la cobertura, además asegura que en su gobierno el presupuesto más alto estará destinado a la educación: el sector tendrá el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Entre sus propuestas está reformar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educativa y transitar de una medición cuantitativa de título o diplomas a un análisis cualitativo de los docentes y formadores.

Hernández también propone mejorar el monitoreo y la rendición de cuentas de los actores de este sector y trabajar en la deserción escolar hasta llevarla al 0%. Además, uno de sus propósitos es alcanzar la cobertura del 100% en la educación superior, a través de la construcción de instituciones empezando por las regiones “apartadas y pobres del país”. Otra de sus propuestas consiste en mejorar las condiciones salariales y el apoyo educacional a los profesores. (También le puede interesar: Estudiantes que se ganaron una beca en Alemania hacen “vaca” para poder viajar)

Según Hernández, en su gobierno se condonarán las deudas de los estudiantes con el Icetex y otorgará subsidios de 20 mil pesos diarios a quienes vivan a más de 50 km de una institución educativa. Sin embargo, el Observatorio de la Gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación asegura que ninguna de sus metas tiene un impacto directo en la educación, tampoco tienen datos que den cuenta de su factibilidad y mucho menos una ruta para entender de dónde saldrán los recursos para el desarrollo de sus propuestas. Algo que resalta el Observatorio es que ninguna de sus propuestas se relaciona con la primera infancia.

A grandes rasgos, lo que se puede deducir de los planes de gobierno de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, es que ninguno de los dos propone una ruta específica para alcanzar los objetivos. En su momento, Gloria Bernal, Ph.D. en Análisis de Políticas Públicas y profesora Asociada Codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), señaló sobre las propuestas de los seis candidatos que se enfrentaron en primera vuelta que, en general, no hay señales de cómo se financiarán estas promesas.”No dan claridad en cuanto a cifras, no se saben sí se pueden cumplir o no y rara vez explican con qué rubro cuentan para conseguirlas”.