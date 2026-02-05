¿Cuándo salen los resultados del SENA 2026 y cómo consultar los admitidos?

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tiene disponibles cerca de 41.000 cupos para la formación de aprendices. Foto: SENA

A partir de mañana, 6 de febrero, las personas que se inscribieron a la Primera Oferta de Formación Presencial y a Distancia del SENA 2026 podrán consultar si deben presentar las pruebas de selección de la fase I. Aunque la información llega al correo electrónico, también se puede consultar en línea, hasta el lunes, 9 de febrero.

De acuerdo con la institución, la notificación llega al correo que ingresó el aspirante al momento de registrarse en el portal Sofía Plus, pero si no lo recibe puede ingresar a este link, y elegir la opción “Pruebas“. Luego debe digitar el número de identidad y la contraseña. Cuando realice este paso, el sistema mostrará el listado de citaciones a pruebas Fase I del usuario. Ahí le indicarán la fecha única de presentación según el último dígito de su documento de identidad.

El SENA recuerda que los aspirantes deben contar con conexión a internet y con el tiempo necesario para responder la prueba, que dura aproximadamente 25 minutos. Una vez activada no podrá reiniciarse o reprogramarse.

¿Qué sigue después?

Si el aspirante tiene alguna queja o reclamo podrá realizarlo hasta el 10 de febrero a las 5 de la tarde. Después de esa fecha no se recibirán. Quienes sigan en el proceso deben tener en cuentas estas fechas:

Consulta Citación a segunda prueba: 13 de febrero 2026

Aplicación prueba web controlada y/o taller : 16 al 19 de febrero 2026

Consulta aspirantes seleccionados: 21 de febrero 2026

Así como en la primera fase, los reclamos relacionados con la segunda prueba también tienen una fecha límite. En ese caso será hasta un día después de publicados los resultados en la plataforma, “de lo contrario la calificación quedará en firme y no procederá ningún recurso”, explicó el SENA.

Finalizadas las fases I y II, sigue la matrícula. La citación para este proceso será desde el 23 de febrero al 04 de marzo, ese será el mismo plazo para la entrega y verificación de documentos. Recuerde que el inicio de las clases será el 05 de marzo de 2026.

La oferta educativa del SENA 2026 tiene disponibles cerca de 41.000 cupos disponibles. Todos son gratuitos y están distribuidos en cinco niveles de formación: Auxiliar, Operario, Técnico, Tecnólogo y Profundización técnica. En total, la oferta incluye 290 programas habilitados.

Horarios disponibles para los aprendices

La formación se ofrecerá en las siguientes jornadas:

Diurna: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Nocturna: de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

Madrugada: de 10:00 p. m. a 6:00 a. m.

Mixta: combinación de horarios según el programa.

