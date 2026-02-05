Nuevo concurso docente en la Universidad Nacional 2026: estas son las vacantes y requisitos

La convocatoria está abierta para varios cargos de planta en la Universidad Nacional sede Manizales. Foto: Unimedios

La Universidad Nacional abrió un nuevo concurso docente para cargos de planta de tiempo completo en la sede Manizales de la institución. Las vacantes son en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y tienen diferentes requisitos.

El área de las primeras vacantes es “Formación en lengua inglesa, Fonética y fonología del idioma inglés, Gramática inglesa”. Son en total seis vacantes en esta área, para la cual se requieren profesionales con maestría o doctorado, con al menos 300 horas de experiencia docente. Adicionalmente, se debe acreditar un nivel C1 de inglés.

La segunda convocatoria es para el área de “Formación en curso de inglés (todos los niveles) y oferta de servicios afines en idiomas”. De acuerdo con la resolución que establece los requisitos, hay cinco vacantes, para las que se requieren condiciones similares: docentes con maestría o doctorado y 300 horas de experiencia en enseñanza.

Finalmente, con un listado de requisitos similar, se encuentra una vacante para el área de “Estudios literarios y culturales, Introducción a la literatura, Civilización y literatura, Literatura de la Commonwealth, Literatura Clásica Inglesa, Sociolingüística del Inglés, Educación intercultural y Etnoeducación”. En esta hay dos vacantes.

Los aspirantes deberán diligenciar un formato de inscripción, un formato de hoja de vida, una autorización de tratamiento de datos personales y una autorización para la verificación de delitos sexuales. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 27 de febrero hasta las 4:59 p.m.

Tras este proceso, se realizará una verificación de cumplimiento de requisitos, que terminará el 13 de marzo. Después, seguirá un proceso de calificación de hoja de vida, una citación a prueba de competencias y una evaluación de las mismas.

Se espera que el listado definitivo de seleccionados se conozca el 21 de julio de 2026. Los detalles del cronograma, los requisitos de cada área y los formatos que deberá diligenciar puede encontrarlos en la página web de la convocatoria, dando clic aquí.

