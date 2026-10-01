Cuatro universidades colombianas están entre las mejores de Latinoamérica, según ranking QS

En el puesto número ocho, aparece la Universidad de los Andes como la mejor ubicada del país dentro de este ranking. La institución privada que se encuentra en Bogotá obtuvo un puntaje de 90,1 sobre 100,…

Cuatro universidades colombianas se encuentran dentro de las mejores 20 calificadas según el QS Latin America & The Caribbean Rankings, que incluye a un total de 517 instituciones de la región. Esta evaluación revisa aspectos como la capacidad investigativa, la experiencia educativa, la inserción global y la reputación entre empleadores.

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En el puesto número ocho, aparece la Universidad de los Andes como la mejor ubicada del país dentro de este ranking. La institución privada que se encuentra en Bogotá obtuvo un puntaje de 90,1 sobre 100, destacando en aspectos como su reputación académica (100), la cantidad de publicaciones científicas por facultad (99,5), la reputación entre empleadores (100) y su red de investigación global (96,5). Los aspectos en los que menos calificación obtuvo son la proporción de estudiantes por facultad frente a la planta docente (35,2) y la cantidad de personal con grado de Ph. D. dentro de su planta (62,7).

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El segundo puesto para Colombia lo ocupó la Universidad Nacional, la institución educativa pública más grande del país. De acuerdo con el ranking, la calificación de esta universidad fue de 86,6 sobre 100, lo que la ubicó en el lugar número 12 a nivel de Latinoamérica.

En este caso, las mejores puntuaciones las obtuvo en su reputación académica (99,9), la reputación entre empleadores (100), la cantidad de planta docente con Ph. D. (84,9) y su red de investigación global (98,7). Los aspectos en los que menos destacó son la cantidad de estudiantes por facultad frente a su capacidad docente (14,9) y la citación de las investigaciones que se publican (30).

En el puesto número 16 a nivel regional y en el tercero para Colombia aparece la Universidad Javeriana, otra de las instituciones privadas que tiene presencia en Bogotá y Cali. Obtuvo un puntaje de 82 sobre 100 y su mejor desempeño fue en las categorías de reputación entre empleadores (99,5), reputación académica (98,8) y su red de investigación internacional (92,1).

Los puntos en los que la Universidad Javeriana destacó menos son la cantidad de publicaciones científicas por facultad (37,6) y la cantidad de personal con Ph. D. dentro de su planta docente (40,3).

Finalmente, en el puesto número 20 está la Universidad de Antioquia, la segunda universidad pública más grande del país. En esta, destacaron las puntuaciones en publicaciones científicas por facultad (84,2), la reputación académica (91,3), cantidad de docentes con Ph. D. (71,8) y su red de investigación internacional (96,9).

En los aspectos en los que menos destacó la UdeA fueron la relación de estudiantes por cantidad de planta docente en cada facultad (11,8), la cantidad de citaciones a sus investigaciones (57) y la reputación entre los empleadores (78,5).

El primer lugar de este ranking en Latinoamérica lo ocupó la Pontificia Universidad Católica de Chile, una de las universidades privadas más importantes de ese país, con un puntaje global de 100 puntos. El top 3 lo completaron la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Estadual de Campinas, ambas en Brasil, con puntajes de 97,8 y 97,6, respectivamente.

En los primeros 100 puestos también aparecen otras universidades colombianas. Por ejemplo, la Universidad del Rosario está en el puesto 26, con una calificación general de 73,2; la Universidad de La Sabana está en el puesto 39, con 67 puntos; la Universidad del Norte, en el puesto 53, con 61 puntos; la EAFIT, en el lugar 56 con 60,5 puntos; la Universidad del Valle, en el puesto 68 con 57 puntos; y la Universidad Externado, que ocupó el lugar 85 con 52,2 puntos.

La Universidad Pontificia Bolivariana, por su parte, igualó en el puesto 91 con la Universidade Presbiteriana Mackenzie (Brasil) con 50,1 puntos, y, finalmente, la Universidad Industrial de Santander quedó empatada a 48,7 puntos con la Universidad de Palermo (Argentina), ambas con el puesto 98.

En total, Colombia tiene 12 universidades dentro de los primeros 100 puestos de este ranking, de las cuales cuatro son instituciones públicas y las ocho restantes son privadas. Puede consultar el ranking completo de las 517 mejores universidades de Latinoamérica y el Caribe haciendo clic aquí.

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