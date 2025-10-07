Logo El Espectador
Cuatro universidades ofrecerán 45 becas completas de doctorado en el Pacífico

Cuatro universidades del suroccidente del país lanzaron una convocatoria conjunta que busca formar doctores para fortalecer la ciencia y la innovación en el Pacífico colombiano.

Redacción Educación
07 de octubre de 2025 - 09:47 p. m.
La Pontificia Universidad Javeriana Cali, en alianza con la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), la Universidad ICESI y la Universidad del Valle, abrió la convocatoria Formación de Alto Nivel por el Pacífico, un programa que otorgará 45 becas completas para estudios doctorales en distintas áreas del conocimiento.

La iniciativa está financiada por los dineros del Sistema General de Regalías destinados al ministerio de Ciencia. Su propósito, según la Universidad Javeriana, es formar capital humano altamente calificado que contribuya a resolver los principales desafíos científicos, tecnológicos y sociales de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

¿Qué cubre la beca para beneficiar al Pacífico colombiano?

Cada beca cubrirá el 100 % de la matrícula durante los cuatro años del doctorado, un apoyo de sostenimiento mensual de $4,5 millones y una financiación adicional de $45 millones para el desarrollo de la tesis o una movilidad internacional.

La Javeriana Cali, como institución ejecutora, ofrecerá 18 becas distribuidas en cuatro programas: Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Ciencias Económicas, Psicología y Estudios para la Paz (este último en alianza con la Universidad del Valle).

Las 27 becas restantes estarán disponibles en las universidades UAO, ICESI y Univalle, en campos como bioingeniería, sostenibilidad, ingeniería y ciencias económicas y administrativas.

¿Quiénes pueden postularse a la beca?

Podrán postularse colombianos con título profesional que ya hayan sido admitidos en alguno de los doctorados participantes y presenten un proyecto de tesis que responda a las necesidades del Pacífico colombiano.

La convocatoria estará abierta entre el 6 y el 31 de octubre de 2025, y los resultados definitivos se publicarán el 19 de diciembre. Los beneficiarios iniciarán sus estudios en el primer semestre de 2026.

“Con este programa reafirmamos el compromiso de las universidades del Pacífico con la investigación y la transformación social, económica y ambiental de la región”, señaló la Javeriana Cali en un comunicado.

Para más información sobre los requisitos y el proceso de postulación, los interesados pueden consultar la página oficial de la convocatoria en los sitios web de las universidades participantes.

