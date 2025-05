Cumbre de centrales obreras no cuenta con permiso para usar la sede de la U. Nacional

Según la Vicerrectoría de esta sede, no se ha autorizado ni organizado la realización de la “Cumbre Social, Política y Popular” en la Concha Acústica de la Ciudad Universitaria. Foto: El Espectador - José Vargas

En respuesta al reciente hundimiento de la consulta popular que el Gobierno quería realizar para, decía, impulsar la reforma laboral, diversas organizaciones sociales y políticas, lideradas por las centrales obreras CUT y CGT, convocaron en las últimas horas a una cumbre para analizar y plantear acciones conjuntas. Este encuentro se llevaría a cabo el próximo lunes 19 de mayo, de 2:00 a 6:00 p.m., supuestamente en la Concha Acústica de la Universidad Nacional en Bogotá. Sin embargo, esta institución acaba de desautorizar el uso de estas instalaciones para esto.

La cumbre, decían las centrales obreras, busca articular voces y fortalecer la movilización social frente a las decisiones del Congreso de la República respecto a la consulta y reforma laboral. La iniciativa reúne a diferentes movimientos.

Entre los organizadores se encuentran importantes centrales sindicales, colectivos sociales y grupos políticos que llaman a la unidad y al diálogo entre sus integrantes y apoyos. Sin embargo, la Universidad Nacional emitió un comunicado público dirigido a la comunidad universitaria y al público en general para aclarar la información que circula en redes sociales respecto a la realización de este evento.

Según la Vicerrectoría de esta sede, no se ha autorizado ni organizado la realización de la “Cumbre Social, Política y Popular” en la Concha Acústica de la Ciudad Universitaria. La universidad enfatiza que cualquier evento que se realice en sus instalaciones debe contar con la debida autorización oficial, y que únicamente reconoce los eventos publicados en su plataforma oficial, CircularUNAL. Por tanto, la sede Bogotá reitera que no está vinculada con la organización de la cumbre mencionada ni con otros eventos no oficiales difundidos fuera de sus canales.

Con este pronunciamiento, la Universidad busca evitar confusiones y desinformación, garantizando que la comunidad universitaria y el público en general tengan claridad sobre las actividades que se llevan a cabo en sus espacios.

