U. del Atlántico designa rectora encargada mientras resuelven recusaciones

Josefa Cassiani (quinta de izquierda a derecha en la foto), quien se desempeña como Secretaria General, asumió como rectora encargada. Foto: Universidad del Atlántico

A finales de la semana pasada, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad del Atlántico, se reunió con el objetivo de designar a un nuevo rector para el periodo 2025 - 2029.

El proceso, como hemos contado en estas páginas, ha estado marcado por una puja política que enfrenta al poder político regional, representado en el clan de los Char, con el Gobierno Nacional, puntualmente Armando Benedetti, ministro del Interior.

El fondo de la puja está en los recursos que maneja la universidad pública más grande del Caribe. Este año, por ejemplo, su presupuesto ascendió a los COP 445.000 millones.

El jueves 2 de octubre, por ejemplo, mientras se adelantaba la jornada de votación de la comunidad académica para depurar la lista de los aspirantes al cargo, se presentaron alteraciones del orden público que llevaron a que el Ministerio de Educación ordenara la suspensión de la jornada. Pese a la orden de la cartera, la institución continuó con la votación, que dejó a Danilo Hernández, actual rector y cercano a la familia Char, como el candidato más votado, con 6.345 votos.

Con esta votación, que no es vinculante, los miembros del CSU, el órgano de decisión de las universidades públicas del país, llegaron al viernes para decidir si Hernández continuaba en el cargo (una reelección posible luego de que el mismo CSU modificara un artículo del Estatuto General), o si se elegía una nueva dirección. El resto de los candidatos son Álvaro González, Leyton Barrios, Wilson Quimbayo y ⁠Alcides Padilla.

Al inicio de la sesión, se radicaron 15 recusaciones contra diferentes integrantes del Consejo, como el gobernador, Eduardo Verano de la Rosa, y los representantes de las directivas académicas y los estudiantes. Las recusaciones, sin embargo, no fueron resueltas por diferencias al interior del CSU, por lo cual fueron remitidas a la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con Verano, el Consejo espera que las recusaciones puedan ser resueltas lo más pronto posible para poder convocar a una sesión nuevamente y designar un rector en propiedad.

Mientras tanto, y dado que el periodo de la rectoría de Hernández finalizaba este domingo, 12 de octubre, Josefa Cassiani, quien se desempeña como Secretaria General, asumió como rectora encargada.

“Este encargo garantiza el normal desarrollo de actividades universitarias hasta la designación del nuevo rector para 2025-2029, tras finalizar el periodo del actual rector Danilo Hernández”, señaló la institución educativa a través de redes sociales.

Hasta el momento, la Procuraduría no se ha pronunciado sobre las recusaciones que debe resolver para que se reanude el proceso de designación de rector.

