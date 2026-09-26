De la Espriella pidió a Mineducación vigilar U. de Pamplona mientras se elige nuevo rector

El presidente Abelardo de la Espriella le pidió a la ministra de Educación, Ilva Miryam Hoyos, ejercer "de inmediato" la inspección y vigilancia sobre la Universidad de Pamplona (Norte de Santander). A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que hay denuncias sobre presuntos manejos contractuales irregulares y "poderes externos" que estarían ordenando contrataciones en la institución, que aún no define el proceso para elegir a su nuevo rector.

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“Hay denuncias sobre manejos contractuales, poderes externos que ordenan contratación y burocracia sin sentido que preocupan al Gobierno”, expresó el mandatario, a través de su cuenta de X.

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Ministra Ilva Miryam @Mineducacion, la Universidad de Pamplona exige vigilancia inmediata.



Hay denuncias sobre manejos contractuales, poderes externos que ordenan contratación y burocracia sin sentido que preocupan al Gobierno.



El Consejo de Estado anuló la elección del… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 26, 2026

Por su parte, el presidente señaló que el Consejo de Estado anuló la elección del anterior rector “y el Estatuto obliga al CSU a iniciar de inmediato el proceso para designar rector titular, que se haga en términos y con transparencia. Las universidades públicas no pueden seguir siendo refugio de la corrupción ni coto de caza de poderes políticos”.

Cabe señalar que a principios de julio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Ivaldo Torres Chávez como rector de la Universidad de Pamplona para el período 2025-2028. Además de encontrar irregularidades en el proceso de postulación de candidatos, el Consejo de Estado encontró que el Consejo Superior Universitario no podía elegir a Chávez para un tercer y consecutivo período debido a que estaba prohibido por los estatutos de la universidad. Desde entonces, Laura Patricia Villamizar Carrillo ha sido la rectora encargada de la universidad, mientras se abre el nuevo proceso de elección por parte del CSU.

Esta decisión del Consejo de Estado abrió las puertas para un nuevo proceso de designación del rector de la Universidad de Pamplona. Justamente esta semana, el CSU de la universidad realizó una reunión extraordinaria para definir el cronograma de la elección del próximo rector, así como una propuesta de reforma al Estatuto General. Sin embargo, no se tomaron decisiones entre los miembros del CSU.

Según reportó el diario La Opinión, durante la reunión hubo insistencia para avanzar con el proyecto, pero no se alcanzó el respaldo necesario para llevarlo a votación. El asunto quedó aplazado y la propuesta podría volver a ser discutida en la sesión prevista para el próximo 2 de octubre.

Por el momento, el Ministerio de Educación ni la Universidad de Pamplona no se ha pronunciado sobre la orden del presidente de imponer medidas de vigilancia especial a la universidad.

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