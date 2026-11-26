En un comunicado fechado este 26 de noviembre, las autoridades académicas rechazaron cualquier forma de violencia, intimidación u hostigamiento contra integrantes de la comunidad universitaria, sin importar quién la ejerza, quién la padezca o las razones que…

Las decanas y los decanos de la Universidad Nacional de Colombia manifestaron su respaldo a Catalina Toro Pérez, decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, luego de los hechos de intimidación ocurridos el pasado 25 de noviembre en las instalaciones de su Decanatura.

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En un comunicado fechado este 26 de noviembre, las autoridades académicas rechazaron cualquier forma de violencia, intimidación u hostigamiento contra integrantes de la comunidad universitaria, sin importar quién la ejerza, quién la padezca o las razones que se invoquen para justificarla.

"Nuestras diferencias académicas, políticas e ideológicas son legítimas y enriquecen la vida universitaria. Sin embargo, existe un límite que ninguna diferencia puede relativizar: el respeto por la dignidad y la integridad de las personas", señalaron en el pronunciamiento.

Los firmantes también defendieron el derecho de la comunidad universitaria a cuestionar las decisiones de sus autoridades y ejercer la crítica, pero advirtieron que ese ejercicio no puede convertirse en intimidaciones o amenazas contra quienes cumplen funciones institucionales.

"El ejercicio de la autoridad universitaria está sujeto al escrutinio, la crítica y el control de la comunidad académica", dice el documento. A renglón seguido, los decanos sostienen que también debe garantizarse que cada integrante de la institución pueda desarrollar sus funciones sin intimidaciones.

El pronunciamiento hace un llamado a prevenir la violencia y pide que las actuaciones institucionales permitan esclarecer lo ocurrido, proteger a las personas afectadas y establecer las responsabilidades correspondientes.

En ese sentido, señala que toda denuncia debe atenderse con rigor, imparcialidad y respeto por el debido proceso. El comunicado está suscrito por decanas y decanos de las sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira. En el texto, los firmantes recuerdan la responsabilidad de la Universidad Nacional en la construcción de una sociedad democrática y sostienen que sus campus deben ser espacios seguros para estudiar, enseñar, investigar y trabajar.

"Ninguna causa justifique la violencia, ninguna diferencia legitime la intimidación y ningún interés particular prevalezca sobre la dignidad humana", concluye el pronunciamiento.

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